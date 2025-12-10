越南男撞到人落跑！害同鄉躺路中慘死　居留證留車上成鐵證

▲彰化秀水鄉今年9月發生移工無照開小貨車撞死移工騎士肇逃。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名范姓逃逸移工無照駕駛友人的小貨車，行經秀水鄉一處無號誌路口時，因未減速慢行，將移工杜男撞飛，肇事後他竟冷血任其頭破血流倒在地上，棄車徒步逃離現場，還打電話請友人騎機車接應，導致杜男延誤就醫慘死，但因他居留證放在車上，成為鐵證，法院審理，依無照駕駛過失致死及肇事逃逸兩罪，判處應執行1年10月徒刑，並在刑期執行完畢後驅逐出境。

根據判決書內容，被告范男為越南移工。今年9月5日深夜11時許，向裴姓友人借來一輛自用小貨車，無照搭載另名裴姓同鄉，沿秀水鄉民華巷行駛。

當車輛行經秀中街與民華巷的無號誌交岔路口時，范男本應注意減速慢行、作隨時停車準備，但他卻疏於注意，未減速便貿然通過。此時，恰巧移工杜男騎乘普通重型機車沿秀中街駛至路口，兩車發生猛烈碰撞。杜男人車倒地，當場受有多處嚴重外傷、創傷性顱內出血及血胸等致命傷害。

事故發生後，范男明知已釀成大禍，卻因自己是逃逸移工，害怕報警會導致身分曝光被逮，竟未對倒臥在地、生命垂危的同鄉施以任何救護或報案，反而當場棄車，徒步逃離事故現場。他在逃離過程中，還打電話請其他友人騎機車前來接應，躲回位於秀水鄉的居所。

被害人經送抵彰化基督教醫院時，已無呼吸心跳，於當日深夜11時45分宣告不治。警方獲報到場後，在范男遺留的肇事貨車上發現其居留證，從而鎖定其身分，並隨即前往其藏匿處所將他查獲到案。

彰化地院審理時，范對被指控的犯罪事實均坦承不諱。法官審酌，被告無照駕駛已是違規，行經無號誌路口又未減速，導致被害人死亡，犯後更因擔心自己逃逸移工的身分敗露，未留現場救護或協助，反而棄車逃逸，不僅侵害被害人就醫權益，也增加警方案件偵辦難度，犯罪情節重大。

法官審理後，分依無照駕駛致人於死及肇事逃逸兩罪，分別判處1年及1年2月徒刑，合併應執行1年10月有期徒刑，並於刑滿後驅逐出境。