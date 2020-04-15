　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營議員質疑「滿天星計畫」0進度！鄭照新：監督市政不要變成唱衰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄滿天星計畫受民進黨議員質疑 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄滿天星計畫受民進黨議員質疑 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市府曾於2月份宣布，辦理「飛躍一百、滿天星計畫」，高雄市議員簡煥宗、邱俊憲、高閔琳、李柏毅、何權峰等人，於15日在議會召開「隱形市長、無星市政」記者會，指出高雄市長韓國瑜今年2月提出滿天星計畫，但過了2個月，卻沒進度，新聞局解釋，是因為計畫正增加對於清寒學子幫助。

高雄市府曾於2月份召開記者會，宣布辦理「飛躍一百、滿天星計畫」提供高雄市在地的大專校院學生以及高雄市政府公教警消人員報名申請，讓他們出國進修或專題研究，1年可拿2萬美金。

▲高雄滿天星計畫受民進黨議員質疑 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄滿天星計畫受民進黨議員質疑 。（圖／記者洪靖宜攝）

「這難道就是韓巿長一直以來的空氣喇叭執政？」，事隔2個月，民進黨高雄市議員召開「隱形市長、無星市政」記者會，高閔琳說，挖石油到摩天輪韓市府變成媒合角色，韓國瑜開支票都讓人打問號，無能和無心的市長，從二月推動但經過兩個月後還是個零，「飛躍一百變成飛躍零分」。民進黨議員更公布一段錄音檔，內容是一位市民打電話到教育局詢問有關滿天星計畫的受理內容、何時公告、如何申請，但承辦人員卻告訴他，滿天星計畫還沒公告核定，目前還在修正內容當中。

▲高雄滿天星計畫受民進黨議員質疑 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲新聞局長鄭照新 。（圖／記者洪靖宜攝）

新聞局長鄭照新解釋：「實際上的滿天星計畫的進度已經完成，並且上簽給市長室，也召開高雄的大專院校以及校長等等的會議，大學校長都給予計畫都是非常支持肯定，尤其是希望滿天星計畫可以增加對於清寒學子幫助，因此在這個部分正做相當程度的調整，這樣一個好的計劃，開全國先河的計畫，預計4月底或者是5月初可以正式公告。」

鄭照新也說：「到時候計畫出來的時候，也希望今天開記者會的議員能夠再開一次記者會，認可高雄市政府的努力，也認可我們對於幫助青年學子的決心，希望監督市政，不要變成唱衰。」

ET快訊
旅美30年夫妻一天隔離檢驗費曝光！衛福部揭政府全買單主因
川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！她服了：不管怎樣都贏…譚
旅台非裔女打臉譚德塞「台人把最好的給我」　激動吐心聲7分鐘影
要譚德塞下台？川普：我知道他有點問題，正在調查
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國安排撤僑專機　助滯留瓜地馬拉3台灣人離境！

傳高雄警局因罷韓凍結人事　鄭照新：政治運動團體可能不在乎這些

黃珊珊累倒請假三天　柯文哲：太辛苦了休息一下

傳海偵部雷達通訊車翻落田間　海軍駁斥：無翻車事故

提馬英九連任前民意瞬間雪崩　陳學聖：小英計時已開始

蔡英文登上CNN首頁　總統府：總統叮嚀一件不可鬆懈的事

朝野立委挺18歲公民權下修　籲組修憲委員會

韓國瑜喊被顯微鏡檢視！用《格列佛遊記》比喻：手腳被一堆小人綁…影片吐心聲

華航改名？　鄭麗文批：廉價的搏版面議題

馬辦狂喊「發現金」 政院狠嗆：不想重蹈馬英九覆轍！

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

韓國安排撤僑專機　助滯留瓜地馬拉3台灣人離境！

傳高雄警局因罷韓凍結人事　鄭照新：政治運動團體可能不在乎這些

黃珊珊累倒請假三天　柯文哲：太辛苦了休息一下

傳海偵部雷達通訊車翻落田間　海軍駁斥：無翻車事故

提馬英九連任前民意瞬間雪崩　陳學聖：小英計時已開始

蔡英文登上CNN首頁　總統府：總統叮嚀一件不可鬆懈的事

朝野立委挺18歲公民權下修　籲組修憲委員會

韓國瑜喊被顯微鏡檢視！用《格列佛遊記》比喻：手腳被一堆小人綁…影片吐心聲

華航改名？　鄭麗文批：廉價的搏版面議題

馬辦狂喊「發現金」 政院狠嗆：不想重蹈馬英九覆轍！

農民7日內一定拿到肥料！　陳吉仲保證若沒有「下週馬上辭職」

韓國安排撤僑專機　助滯留瓜地馬拉3台灣人離境！

快遞員深夜2點暴斃收件人門外！韓人防疫期窩在家網購...司機過勞死

巴西單日204死創新高！2州長「錄影片」證實確診：病毒不會網開一面

抑制跨物種傳播！　中興大學用「毒核殼蛋白」開發新冠肺炎藥物

希澈長太美「一出道被當同性戀」　放棄澄清原因超暖...網讚：很好的人

陸玻璃大王曹德旺：疫情後全球產業鏈「去中國化」

Alice+Olivia設計娃娃口罩超暖心！Zegna 西裝線改產28萬件醫療服

球賽前突接電話「來見爺爺最後一面」　巴巴烙棄賽趕醫院：我擺臭臉哭不出來

傳高雄警局因罷韓凍結人事　鄭照新：政治運動團體可能不在乎這些

政治熱門新聞

阿滴《紐時》廣告全文一次看：沒有人能孤立台灣！

「數位諸葛亮」第一天就崩潰：拜託民進黨讓我被拔官！

快訊／阿滴募資《紐時》今晚刊登　聶永真設計搶先看！

《紐時》廣告刊出碰上台灣零確診　蔡英文回應了

韓國瑜直播感謝舞小姐　再酸批評聲浪

侯友宜宣布4／20新北進行封城兵推

2場聚會透露玄機　李佳芬主導「救夫計畫」曝光

盧秀燕開推特加油　中職感動回應了

藍營內鬼助罷韓　韓曝：好幾個夜晚都睡不好…

即／林益世求假釋獲准　想就近照顧母親

不會網購口罩?　政院出手備好「四樣東西」專人服務

廣告引反擊　邱顯智：凸顯WHO被踩到痛點

共軍遼寧艦南海操演　美國軍機經台灣南部海域偵搜

不懂蘇揆要華航正名　趙少康酸：看到陳時中出鋒頭想表現

更多熱門

相關新聞

高雄男抓寶…亂丟菸蒂「機車燒整排」

高雄男抓寶…亂丟菸蒂「機車燒整排」

高雄市鳳山區中山公園旁公設機車停車格13日晚間發生火警，8部機車陷入火海中，短短15分鐘內被燒成廢鐵；警方獲報後立即展開偵查，經調閱監視器後鎖定一名李姓男子，經通知他到案後，李男供稱，當時在該處徘徊抓寶，應是亂丟菸蒂才會釀禍。目前警方訊後已將李男依公共危險罪嫌送辦，確切起火原因為何，仍待鑑識釐清。

《美少女戰士》超大打卡牆現身高雄

《美少女戰士》超大打卡牆現身高雄

寂寞經濟落敗　高雄泡沫紅茶街20家剩1家

寂寞經濟落敗　高雄泡沫紅茶街20家剩1家

韓國瑜直播感謝舞小姐　再酸批評聲浪

韓國瑜直播感謝舞小姐　再酸批評聲浪

藍營內鬼助罷韓　韓曝：好幾個夜晚都睡不好…

藍營內鬼助罷韓　韓曝：好幾個夜晚都睡不好…

關鍵字：

高雄滿天星計畫韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

方志友曖昧小鮮肉「行車紀錄器親暱對話」外洩！

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面