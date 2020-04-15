綠營議員質疑「滿天星計畫」0進度！鄭照新：監督市政不要變成唱衰





▲高雄滿天星計畫受民進黨議員質疑 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市府曾於2月份宣布，辦理「飛躍一百、滿天星計畫」，高雄市議員簡煥宗、邱俊憲、高閔琳、李柏毅、何權峰等人，於15日在議會召開「隱形市長、無星市政」記者會，指出高雄市長韓國瑜今年2月提出滿天星計畫，但過了2個月，卻沒進度，新聞局解釋，是因為計畫正增加對於清寒學子幫助。

高雄市府曾於2月份召開記者會，宣布辦理「飛躍一百、滿天星計畫」提供高雄市在地的大專校院學生以及高雄市政府公教警消人員報名申請，讓他們出國進修或專題研究，1年可拿2萬美金。

▲高雄滿天星計畫受民進黨議員質疑 。（圖／記者洪靖宜攝）

「這難道就是韓巿長一直以來的空氣喇叭執政？」，事隔2個月，民進黨高雄市議員召開「隱形市長、無星市政」記者會，高閔琳說，挖石油到摩天輪韓市府變成媒合角色，韓國瑜開支票都讓人打問號，無能和無心的市長，從二月推動但經過兩個月後還是個零，「飛躍一百變成飛躍零分」。民進黨議員更公布一段錄音檔，內容是一位市民打電話到教育局詢問有關滿天星計畫的受理內容、何時公告、如何申請，但承辦人員卻告訴他，滿天星計畫還沒公告核定，目前還在修正內容當中。

▲新聞局長鄭照新 。（圖／記者洪靖宜攝）

新聞局長鄭照新解釋：「實際上的滿天星計畫的進度已經完成，並且上簽給市長室，也召開高雄的大專院校以及校長等等的會議，大學校長都給予計畫都是非常支持肯定，尤其是希望滿天星計畫可以增加對於清寒學子幫助，因此在這個部分正做相當程度的調整，這樣一個好的計劃，開全國先河的計畫，預計4月底或者是5月初可以正式公告。」

鄭照新也說：「到時候計畫出來的時候，也希望今天開記者會的議員能夠再開一次記者會，認可高雄市政府的努力，也認可我們對於幫助青年學子的決心，希望監督市政，不要變成唱衰。」