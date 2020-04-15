颱風過境「造謠台南淹水」救韓國瑜！韓粉被法辦仍不悔悟…判決結果出爐

▲羅男在臉書移花接木散播淹水假消息，台南市府為此出面澄清。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者莊智勝／台南報導

台南市一名羅姓韓粉2019年7月20日丹娜絲颱風過境時，在臉書PO出「台南淹水照」散播不實訊息，意圖救援當時因治水不利而招致批評的高雄市長韓國瑜；但羅男此舉惹怒台南市長黃偉哲，並由水利局向台南市刑警大隊提出告訴，羅男因此遭法辦。台南地院日前宣判，羅男犯後並未悔悟，且態度不佳，依災害防救法判其有期徒刑2月，得易科罰金。

2019年7月丹娜絲颱風過境，南台灣暴雨如注，高雄因此淹水，韓國瑜為此遭到民眾批評。羅姓韓粉眼見新聞焦點集中在韓國瑜治水不利上，竟在臉書PO出2018年823水災台南、高雄淹水照片，移花接木散播不實訊息，稱「暴雨！台南市『淹黃水』有誰關心過？」

羅男照片PO出後立即引起網友關注、恐慌，短時間內迅速被轉貼707次；而羅男的舉動也很快地引起台南市府注意，官方立刻現身闢謠，黃偉哲還大動作澄清，並要求市警局依法偵辦，並由水利局提告，嚴懲涉案人。

判決書內容指出，羅男警詢時坦承，該臉書帳號確實為他所用，文章內PO出的照片是從《ETtoday新聞雲》網站2018年所發表的新聞中取得，他也深知照片是取自2018年高雄仁武地區淹水畫面。

法官認為，當時風災嚴重，羅男竟還造謠引發民眾恐慌、憂懼，台南市府在全力戒備颱風來襲之際，還得分神、浪費資源出面向市民闢謠澄清，羅男的行為實屬惡劣，且其犯後並未意識到自身行為嚴重性，欠缺悔悟之心、態度不佳，經衡量後判處有期徒刑2月，得易科罰金，全案仍可上訴。