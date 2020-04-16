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台南女揪團購口罩「我沒賺」　防塵當醫療級1片還賣10元...超慘下場曝

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記者洪靖宜／高雄報導

竟然利用疫情大發災難財！台南一名林姓女子在網路上揪團，謊稱有醫療用口罩可賣，1盒50片要價500元，平均一片就要10元，但經調查後，發現他只是向網購業者購買一般防塵口罩，後續將依刑法詐欺罪、藥事法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。

▲刑事局電偵三隊偵破「防疫期間以一般口罩謊稱醫療用口罩牟利」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲刑事局電偵三隊偵破「防疫期間以一般口罩謊稱醫療用口罩牟利」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲刑事局電偵三隊偵破「防疫期間以一般口罩謊稱醫療用口罩牟利」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲林女涉嫌以高價販售口罩，還稱是醫療級 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

刑事警察局電信偵查大接獲臺南市政府函文，表示民眾檢舉稱臺南市一名陳姓女子涉嫌以高價販賣口罩，1盒50片要價500元，並在臉書、LINE 等社交軟體以揪人團購方式販售醫療級口罩。

▲刑事局電偵三隊偵破「防疫期間以一般口罩謊稱醫療用口罩牟利」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲林女涉嫌以高價販售口罩，還稱是醫療級 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經調閱資料及蒐證，發現31歲的陳姓女子於臉書稱自己因為有門路，揪團幫人團購買口罩，並還宣稱是醫療級口罩，1盒50片販售高達500元，更說不買也沒關係等語。經調查後，發現陳女在109年3月起向網購業者購買一般防塵口罩，竟宣稱是醫療級口罩，於臉書、LINE 等頁面以雙倍價格販賣牟利，總共約賣出1箱(50盒)口罩。

▲刑事局電偵三隊偵破「防疫期間以一般口罩謊稱醫療用口罩牟利」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲刑事局電偵三隊偵破「防疫期間以一般口罩謊稱醫療用口罩牟利」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

林女後續被依刑法詐欺罪、藥事法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。警方呼籲民眾，勿貪圖小利以身試法，以一般口罩謊稱醫療級口罩，高價販賣牟利，醫療級口罩須有藥商許可執照才得販賣，民眾如有發現違法販賣情形，可主動向相關單位檢舉。

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