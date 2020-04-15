韓國瑜大跳防疫洗手舞「伸手扭臀」　年輕人讚：他好親切哦！

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體日前在臉書發布一段「洗手罷舞」影片，由四君子帶頭示範正確洗手七步驟，最後再加上加上蓋、投兩步驟引發討論。而高雄市長韓國瑜15日受「HiHi高雄」邀請，也大跳起自創的「防疫洗手舞」，讓這群年輕人直呼驚喜，大讚韓國瑜本人很親切。



▲韓國瑜現身高雄青年拍攝自創防疫舞。（圖／記者洪靖宜翻攝）





▲韓國瑜現身高雄青年拍攝自創防疫舞。（圖／記者洪靖宜翻攝）

一群高雄在地年輕人組成「HiHi高雄」創立Youtube頻道，團員包括北漂回鄉創作歌手、海歸的行銷人才、美妝網紅及青年學生等，用他們年輕人的熱情自創「防疫洗手舞」，以KUSO方式拍攝影片，呼籲市民一起防疫，為高雄注入正能量，一群人選在高雄新光碼頭的水岸公園拍攝MV，更邀請了高雄市長韓國瑜利用午休時間到場拍攝。

MV製作人劉羽榆表示，「HiHi高雄」一群高雄在地年輕人所組成，團員包括北漂回鄉創作歌手、海歸的行銷人才、美妝網紅及青年學生等，會想拍攝這支「防疫洗手舞」是想跟大家說疫情尚未解除，要大家一起注意防疫，這支舞是由曾獲Battle of the year台灣區總冠軍世界決賽殿軍／R16韓國國際街舞大賽冠軍的知名B-Boy姚璇辰老師編寫，韓國瑜所跳的都是一些簡單、可愛、有趣的簡單動作，呼籲大家一起做防疫。

韓國瑜則約在中午11點55分抵達現場，在影片中客串一起擺出「嗨嗨高雄一起做防疫」的動作，雖沒有停留很久，但也讓現場的參與工作人員相當開心，劉羽榆說：「一開始邀請韓國瑜，真的很希望他來，但當時覺得他這麼忙可能沒辦法，沒想到他真的來，人很親切。」

時間對我們來說完全沒用！

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