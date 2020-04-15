韓國瑜喊被顯微鏡檢視！用《格列佛遊記》比喻：手腳被一堆小人綁…影片吐心聲

▲韓國瑜在臉書上吐心聲 。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜罷免攻防戰仍持續著！他15日上午8時30分在臉書粉絲專頁上PO出一段影片，談起這一段時間以來的心路歷程及高雄防疫工作。其中提到市政遭抹黑，他形容就像是《格列佛遊記》一般，他的手腳被一堆小人綁起來不能動，直言近2年來扭曲抹黑的言論「幾乎是家常便飯」。

韓國瑜PO文，「身為全台灣最被用『顯微鏡』檢視的縣市首長，很多關於我的消息，網路上、媒體上總是傳得沸沸揚揚、風風雨雨，這一次我決定親自回覆，關於高雄市的防疫進度、議會開議的時程、黃明志先生的創作、Ubike的爭議、以及一些對我與高雄市的謠言與中傷」。

他在影片中提到，小時候曾看過一個故事《格列佛遊記》，格列佛遇到船難，漂到島上一覺醒來後，他被一堆小人綁起來不能動，他表示，「我每次被抹黑時就想到格列佛」。

韓國瑜進一步解釋，將近2年來，不實的謠言抹黑幾乎是家常便飯，而且每天攻擊、每一分鐘抨擊、每一秒在扭曲抹黑。他指出，「現在抹黑到什麼程度呢？高雄市只要一個紅綠燈不亮，可能高雄市交通就癱瘓了；高雄市街上有2人吵架、打架，就是高雄治安癱瘓；高雄市只要路面上一個小洞，就是高雄的路平全面破功」。

▲韓國瑜在直播中談遭抹黑。（資料照／記者林敬旻攝）

他表示，抹黑不實的假新聞跟惡意的攻堅，真的是到了無法無天、無日無之、誇張可怕的程度，認為若市民跟議會覺得市府哪邊做得不好，「告訴我們，我們一定改，我們沒有不改的道理」，但如果整個團隊都很認真工作、全力在衝，那這個方面該肯定的也一定要給市府肯定。

韓國瑜指出，在衝刺市政的過程中，有一股力量始終在「唱衰高雄」，他們自己在心中竊竊私喜，但事實上這些行為對城市的傷害是非常巨大的，因為一個城市一個國家，整個形象建立就像堆磚頭一樣，一個磚頭、一個磚頭往上堆，好不容易成為一面牆壁，可是要把它推垮的時候，一推是整個牆都垮掉，「這些抹黑中傷隨著總統大選結束本來就應該結束，但對不起大錯特錯，繼續抹黑攻擊，我覺得這是非常不公平的」。

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