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隔離2周快痊癒…高壯足球教練突「跪地掙扎想呼吸」下秒心臟病發亡

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▲英國48歲的業餘足球教練唐恩（Dom Merrix）疑似感染新冠肺炎，快要痊癒時卻急速惡化死亡。（圖／翻攝Go Fund Me）

▲英國48歲的業餘足球教練唐恩（Dom Merrix，右）出現新冠肺炎症狀，快要痊癒時卻急速惡化死亡。（圖／翻攝Go Fund Me

記者吳美依／綜合報導

英國樸茨茅夫（Portsmouth）發生一起悲劇病例，48歲的業餘足球教練唐恩（Dom Merrix）出現新冠肺炎症狀，居家隔離超過2周，原以為快要康復，9日病情卻急速惡化，他呼吸困難，痛苦地跪在地上掙扎，緊急送醫後卻在救護車上心臟病發，搶救不治。

《每日郵報》報導，唐恩沒有被正式診斷染疫，但出現了許多疑似症狀，居家隔離超過2周以後，原本已經快要痊癒。他9日早上曾傳訊息給女兒，要求幫忙把窗戶打開一點，之後發現自己甚至無法坐起來，趕緊向妻子求助。

44歲妻子莎拉（Sarah）趕到時，看見老公跪在地上掙扎，試圖呼吸，立刻呼叫救護車。唐恩被抬上擔架床以後，被要求稍微往後靠一點，卻根本無力做到。他在送醫途中心臟病發，雖然醫護緊急搶救，抵達亞歷山大皇后醫院（Queen Alexandra Hospital）之前仍不幸去世。

好友瑞秋．希伯特（Rachel Hibbert）代表家屬向外界透露，唐恩去世的那天早上「看起來很正常」，去世前幾小時甚至滑著推特，轉發一條支持國民保健署（NHS）的貼文。她呼籲民眾遵循防疫指示，「唐恩很健康也很年輕，這（病毒）卻奪走了他的性命。」

唐恩是樸茨茅夫足球俱樂部的忠實球迷，球隊首席執行長卡特林（Mark Catlin）談到這名「很有抱負的業餘足球教練」時表示，對於死訊感到非常震驚，「我知道唐恩感染新冠病毒，但以為他已經完全康復了。」他代表球隊致上誠摯悼念，也希望球迷團結起來支持家屬。

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