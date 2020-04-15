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要求譚德塞下台？川普：「他有點問題」華府正在調查中

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▲▼美國總統川普4月13日出席疫情記者會，火氣很大。（圖／路透）

▲美國總統川普14日宣布停止向世界衛生組織（WHO）提供資金。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普14日表示，世界衛生組織（WHO）在新冠肺炎防疫行動中犯了錯誤，因此下令暫停提供經費，並且展開相關調查。他被問及秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是否應該下台時表示，政府團隊正在進行調查，「我不認識這位先生，但我知道有點問題。」

川普14日表示，WHO在防疫方面犯下錯誤，造成許多人死亡，「我今天指示政府團隊停止資助WHO，同時正在進行一項審查，評估WHO在嚴重不當管理、掩蓋新冠病毒傳播方面所扮演的角色。」他說，美國未來將直接向各國提供資金，支持公衛事業，「我們沒有受到（WHO）適當的對待。」

根據《衛報》、News Archy UK報導，川普被問及，是否認為譚德塞必須下台時，並沒有正面表態。他說，「我們正在進行一項調查，我不認識這位先生，但我知道有點問題。」

川普在疫情爆發初期就宣布旅遊禁令，他也在記者會上再度批評，「WHO最危險、代價最大的決定之一，就是反對限制來自中國與其他國家的旅行限制，這是災難性的決定。幸運地是，我沒有被說服，暫停了來自中國的旅遊，拯救了無數生命。」

CBNC報導，目前仍不清楚川普將利用何種機制扣留資金，因為WHO的經費大多由國會撥款，而他沒有職權單方面改變國會資金使用。但是，也許可以動用《1974年預演算法案》（Impoundment Control Act）賦予的權利，在此法之下，總統可以提議扣留國會資金，但必須在45天以內獲得國會批准。


►快訊／「WHO嚴重失職還隱匿疫情」！　川普宣布停止資助

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要譚德塞下台？川普：我知道他有點問題，正在調查
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