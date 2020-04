川普狠斷WHO金援！公衛學者：替自己的防疫失誤「轉移焦點」

▲美國總統川普宣布停止向世界衛生組織(WHO)提供經費。(圖/路透)



記者吳美依/編譯

美國總統川普14日宣布,停止向世界衛生組織(WHO)提供資金,展開相關調查,被許多公衛組織批評危害公共健康、並不恰當。杜克大學公衛學者亞梅(Gavin Yamey)指出,川普此舉只是試圖轉移焦點,掩飾自己政府團隊的防疫失誤。

川普14日表示,WHO在防疫方面犯下錯誤,造成許多人死亡,「我今天指示政府團隊停止資助WHO,同時正在進行一項審查,評估WHO在嚴重不當管理、掩蓋新冠病毒傳播方面所扮演的角色。」他說,美國未來將直接向各國提供資金,支持公衛事業,「我們沒有受到(WHO)適當的對待。」



消息一出,引發國際關注。聯合國罕見出面緩頰,秘書長古特瑞斯(António Guterres)表示,目前疫情嚴峻,各國應攜手合作,「目前不是時候凍結世界衛生組織的資源。」美國醫學會(American Medical Association)也指出,面臨公衛危機時暫停金源是錯誤且危險的,無助於遏止疫情。

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!