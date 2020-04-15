川普狠斷WHO金援！公衛學者：替自己的防疫失誤「轉移焦點」

▲美國總統川普宣布停止向世界衛生組織（WHO）提供經費。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國總統川普14日宣布，停止向世界衛生組織（WHO）提供資金，展開相關調查，被許多公衛組織批評危害公共健康、並不恰當。杜克大學公衛學者亞梅（Gavin Yamey）指出，川普此舉只是試圖轉移焦點，掩飾自己政府團隊的防疫失誤。

川普14日表示，WHO在防疫方面犯下錯誤，造成許多人死亡，「我今天指示政府團隊停止資助WHO，同時正在進行一項審查，評估WHO在嚴重不當管理、掩蓋新冠病毒傳播方面所扮演的角色。」他說，美國未來將直接向各國提供資金，支持公衛事業，「我們沒有受到（WHO）適當的對待。」



消息一出，引發國際關注。聯合國罕見出面緩頰，秘書長古特瑞斯（António Guterres）表示，目前疫情嚴峻，各國應攜手合作，「目前不是時候凍結世界衛生組織的資源。」美國醫學會（American Medical Association）也指出，面臨公衛危機時暫停金源是錯誤且危險的，無助於遏止疫情。

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

根據《衛報》，川普1月25日曾推文稱讚北京防疫，「中國一直以來都很努力遏止新冠病毒……美國非常感激他們的努力與透明度」，如今態度轉變，是因為越來越多報導批評其政府防疫行動遲緩、混亂，他才會開始高聲反對WHO，試圖找個代罪羔羊，替自己的錯誤決策轉移焦點。

報導中指出，此舉會如何影響今年總統大選，仍然無法預測，但撤離資金的決定將危害公共健康。喬治城大學公衛安全助理教授費蘭（Alexandra Phelan）說，「不論採取什麼形式、在什麼時機，這都是一個非常目光短淺且危險的決定，更何況是疫情爆發期間。」

▲WHO應對新冠肺炎疫情的行動飽受批評。圖為WHO瑞士日內瓦總部。（圖／路透）

杜克大學全球衛生政策影響中心主任亞梅批評，川普的決定非常奇怪，「深深危害全球公共衛生健康。他的錯誤造成了地球上最糟糕的防疫應對，而他正試圖轉移焦點。」

亞梅提到，川普與其陣營指責，WHO於1月時在推特上引述中國研究聲稱「沒有明確證據」顯示人傳人，但只憑著一則疫情爆發初期的貼文，當成WHO的立場，是一件很荒謬的事，「科學的關鍵就在於，我們擁有初步假設與想法，且隨著越來越多資料浮現，再去更新、修正這些想法。」

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