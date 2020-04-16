金門3警攔截「青嶼銀行」運鈔車　狂砸窗扣3百萬.....幕後金主曝光超傻眼

記者吳奕靖、葉小金／金門報導

金門縣金沙鎮驚傳藏有流動性職業賭場，警方獲報前往埋伏查緝，果然發現在一間貨櫃屋當中有人聚賭，而且怕警察追查，這群人還安排轎車充當換鈔車，以為這樣就能躲避警察在現場查獲「現金賭資」，不過3名員警攔下這部換鈔車，還用擊破器破壞車窗，當場查扣330萬的千元代鈔。

▲金門破獲職業賭場，員警用擊破器「劫」賭場運鈔車 。（圖／記者葉小金翻攝）

警方發現這間職業賭場為了規避賭博罪「現金」認定，還特別還以青嶼這個地名，來當自家賭場的代鈔，同時也表示是自己的地盤，以為這樣就不會被捉，不過警方早就知情，而且還知道換鈔地點就是在貨櫃屋外的一輛轎車當中，所以在查緝過程的同一時間，就安排3名員警去破窗「劫鈔」，當場查扣查扣賭資新臺幣41萬3,700元、籌碼千元代鈔330萬5,000元。

▲員警「劫」走的鈔票是賭場自製的「青嶼銀行」發行代鈔 。（圖／記者葉小金翻攝）

這間賭場是以麻將推筒子方式聚賭，因怕遭警方查獲，選擇夜深人靜的0點到5點間開賭，並在主要路口設置把風人員及裝設監視器，也提供指定載客服務，而且賭客聚賭前需先以臺幣兌換代鈔，以免現金遭警方查扣，甚至將大批現金及代鈔藏放車內，查緝過程有數名賭客見警方大軍壓境，倉皇往樹林逃竄，仍遭警方一一逮捕歸案。時值新冠肺炎疫情嚴峻，警方發現在場賭客賭性堅強，無視疫情聚賭，且都不戴口罩，增加群聚感染風險，為防疫警方還特別提供口罩給這群賭客配戴。

全案將賭場負責人、會計及把風等4人依刑法賭博罪嫌移送金門地檢署偵辦，9名賭客依違反社會秩序維護法裁罰，另賭客持有K他命香煙部分，移送金門縣警察局裁罰。

▲金門破獲職業賭場，員警用擊破器「劫」賭場運鈔車 。（圖／記者葉小金翻攝）

▲金門破獲職業賭場，員警用擊破器「劫」賭場運鈔車 。（圖／記者葉小金翻攝）