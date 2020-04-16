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馬斯克喊捐1255台呼吸器「被踢爆跳票」！　加州政府：沒收到任何一台

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▲▼馬斯克Elon Musk。（圖／路透）

▲加州政府表示，3個禮拜過去，都還沒收到馬斯克的1255台呼吸器。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）3月表示自己捐了1000多台呼吸器給加州各醫院，當時州長紐森（Gavin Newsom）讚賞此舉是「英雄行為」；然而時隔近一個月，加州政府發言人竟爆料，他們每天和各醫院聯絡，至今沒有人收到任何一台來自馬斯克捐贈的呼吸器。

CNN報導，時間點為3月下旬，當時馬斯克高調在推特上宣布，由於中國供應充足，特斯拉已購買1255台呼吸器，分別來自美國食品藥品監督管理局（FDA）認證的美敦力、飛利浦和瑞斯邁公司，而且已經空運到洛杉磯，「如果你想要免費安裝呼吸器，聯絡我們吧！」

紐森則表示他幾天以前已經向大眾說過，馬斯克會把1000多台呼吸器捐給加州醫院，「它們抵達洛杉磯了，馬斯克也已經在和各醫院合作。這是一個英雄之舉。」儘管馬斯克和紐森都已經正面證實事情正在進行中，但事實上3個禮拜過去，這張防疫支票是完全跳票的狀態。

《薩克拉門托蜜蜂報》率先踢爆此事，加州州長緊急服務辦公室發言人周三（15日）告訴CNN，政府過去每一天都在和州裡的大小醫院聯繫，但直到今天，我們還沒聽到有任何一個醫院系統，有收到過特斯拉或瑪斯克給的呼吸器。CNN嘗試聯絡特斯拉的發言人，但還沒有得到對方的回覆。

此前許多大公司如福特和蘋果，都曾宣布要製造呼吸器並捐出口罩，給負責照顧治療新冠肺炎病患的前線醫護。紐森4月初被質疑為何會把500台呼吸器捐給其他州時，也曾在次強調這件事，但州內實際供給情況不明。

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