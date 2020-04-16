進好市多看到滿滿「紫色袋子」　網曝2月之亂原因：結束的是人心

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致全球各國陸續出現「衛生紙之亂」，台灣賣場也經歷過幾次掃貨潮。一名女網友昨日（15日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出照片，表示在高雄中華店看到滿滿的衛生紙，頓時覺得衛生紙之亂終於平息了；網友們看到照片中堆滿的「紫色袋子」，也紛紛留言感嘆，「其實亂的不是衛生紙，是人心。」

原PO提到，當天晚上8時許和老公一起去好市多高雄中華店，沒想到在貨架上看到滿滿的衛生紙，不論衛生紙還是廚房紙巾數量都很充足，「可能是一個卡撐的廣告終於讓人相信」，而且店內的人潮也不多，大家都有保持適當的社交距離，逛起來很舒適，「太好了，衛生紙之亂終於平息了」。

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▲疫情爆發初期，許多民眾湧進好市多搶購物資。（圖／記者陳雕文攝）

其他網友看到原PO的文章，也紛紛曬出常去的好市多店內照片，有些店家的貨架同樣擺滿衛生紙，但還是有不少人抱怨買不到，「晚上的台中沒有」、「我上週去兩趟都是空的」、「我週一去中和店整個搞笑，想買廚房紙巾沒貨，想買衛生紙沒貨，想買醬油沒貨，想買精油皂沒貨，最後下手了看很久的人工草皮、毛豆跟手套」。對於上述回饋，原PO也熱心提醒，目前高雄中華店的衛生紙仍有限制購買，一人一種只能限購一袋。

回想台灣各大賣場延燒兩個月的衛生紙之亂，部分網友也不禁感嘆，「其實亂的不是衛生紙，是人心，結束的不是衛生紙，結束的也是人心。」