「護國神文」原PO身分曝！　回應藏洋蔥：防疫讓呼吸病房的爸爸醫療不匱乏

▲「護國神文」身分被起底。（圖／翻攝批踢踢）

記者洪巧藍、林彥臣、葉國吏／綜合報導

一篇由PTT鄉民發的「護國神文」，因為被時任疾管署發言人、副署長羅一鈞半夜睡不著看PTT發現，立刻回報工作群組，成為台灣超前部署與及時通報WHO人傳人的疑慮重要關鍵。消息一出引起關注，原PO的帳號也被起底。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日透露，疾管署防疫醫師發現PTT上有網友轉貼武漢市衛健委緊急通知，公告內容請醫院針對不明原因肺炎患者要加強診療收案，隨即把訊息放置署內討論群組。當時仍值戰務（發言人）的副署長羅一鈞睡不著覺，清晨5點多看到相關訊息，也上PTT瞭解情況並回報至工作群組，署內當日即開始進行準備，也寄信至中國大陸疾控中心以及世界衛生組織，希望對方針對相關訊息提供回應。

對此原PO再度發文表示，謝謝李文亮醫師轉發消息，謝謝防疫醫師看到發文轉貼消息到群組，謝謝羅副半夜睡不著覺來看自己發文，謝謝每一個關注消息的鄉民推文高調，謝謝PTT平台，讓台灣有一個能夠讓資訊迅速透明，並且觸及深入到需要相關資訊的地方，謝謝台灣有一個能夠專業並正確判斷消息的政府和行政體系，「而不是讓我成為步上中國死諫後塵的第9個人」。

▲去年12月31日有網友在PTT貼出武漢不明原因肺炎公告後，醫療應變組副組長羅一鈞覺得不對勁並通報，隨即展開一連串的防疫作業。（圖／翻攝PTT）

原PO說，自己沒啥後台，也沒靠消息撈到什麼利益，唯一比較受益的，就是我爸在呼吸病房躺了半年多了，這次幫到傳達消息能及時防堵疫情，讓呼吸病房不虞匱乏，大概就是我唯一的收穫了，前幾天收到他的病危通知書，「還請大家幫我集個氣，祝他能平安熬過，早日康復」。

根據《聯合報》報導，原PO帳號屬於是台中童綜合醫院泌尿外科醫師呂謹亨胞妹所有，呂謹亨也常在部落格「台中海線攝護腺守護者泌尿科呂謹亨醫師」，撰寫專業衛教文章。對此呂謹亨透過醫院公關表示，由於此文為家人所寫，他不便代為對外評論或受訪，謝謝大家的關心。