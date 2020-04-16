清晨10.6℃！日暖如夏夜涼冬　下週鋒面到「濕涼多雨好幾天」

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到輻射冷卻效應影響，清晨最低溫出現在新北雙溪10.6度。白天起東北季風減弱，各地回溫上看31度，不過日夜溫差大，從白天31度、入夜剩12度來看，可以說是一天就能經歷夏冬兩季。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(15日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(16、17日)2天晴朗穩定，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差很大。

請繼續往下閱讀...

今日各地氣溫：北部12至29度、中部14至30度、南部14至31度、東部14至29度。週六、日(18、19日)台灣附近水氣略增，各地仍為多雲時晴，晝暖夜涼；東半部偶有零星降雨的機率，西半部清晨及馬祖、金門易有霧，應注意。

▲雷達合成回波圖。

最新模式模擬顯示，下週一(20日)鋒面靠近，天氣仍多雲時晴、舒適微熱，山區及北台灣局部地區午後有短暫陣雨的機率。下週二(21日)起鋒面影響，冷空氣雖不強，但水氣多；天氣將由溫暖少雨，轉變濕涼多雨的型態。

而模式模擬此濕涼多雨的型態，延續至下週六(25日)尚未見明顯改變；但理論上超過7天的模擬，有較大的「不確定性」，故濕涼多雨到底將持續幾天？各地的天氣將受到什麼程度的影響？模式都會不斷的調整，故應持續觀察最新資料。