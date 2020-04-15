泰女來台追愛…發現小三心都碎了　躲居檢「新北－桃園」亂跑被罰100萬

▲花花（化名）來台追愛發現伴侶的不忠，但不遵守居家檢疫14天的規定到處亂跑9天，將面臨最高百萬的罰款。（圖／翻攝自花花臉書）

記者陳雕文／新北報導

慘…一名泰籍女子上個月入境新北市找男友，睡了一晚後，發現伴侶有了新歡！她流淚整理行李，不甩居檢14天的規定，搭車前往機場，在登機前被移民署逮到，但後來她又溜到中壢某旅社入住一星期才被警方逮捕，並送至桃園檢疫所強制隔離；可憐的她除了失戀…還得面臨最高達百萬的罰款。

▲花花年僅21歲，外型亮麗笑容甜美，沒想到男友背著她結交新歡。（圖／翻攝自花花臉書）

據了解，21歲的花花（化名）長相清秀身材姣好，上個月18日來台跟男友睡了一晚後，檢查手機發現伴侶有新歡！她傷心欲絕想馬上飛回泰國，搭車趕往機場，移民署在花花登機前發現其為居家檢疫的列管對象，因此拒絕出境，但沒想到她又搭車溜走。

▲花花遠從泰國來台，沒想到感情告吹，傷心的她一心只想趕緊離開傷心地。（圖／翻攝自花花臉書）

警方接到通報得知花花又跑了，循線調閱上百支監視器掌握下落，3月27日在中壢一間旅社逮人，並送到桃園檢疫所強制隔離；花花千里迢迢來台追愛發現了伴侶的不忠，不顧居家檢疫14天的規定，在「新北-桃園」地區亂跑長達9天，除了造成民眾的恐慌，還得面臨最高百萬的罰款。CDC則強調，將針對個案狀況進行調查，現在是非常時期，不會讓任何個案淪為疫情破口。

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