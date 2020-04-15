紓困先發現金！　蔡英文：疫情緩和「加碼酷碰券」





▲蔡英文強調，紓困先發現金。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟，政府力推紓困振興方案，不過國民黨提出發現金比較實在等質疑。對此，總統蔡英文15日強調，紓困跟振興有不同的先後順序，而「紓困先發現金，疫情緩和後加碼發酷碰券。」

蔡英文15日晚間在臉書上提到，受到疫情的影響，政府現階段最重要的工作就是紓困；行政院送到立法院的《紓困振興特別條例》修正草案追加預算通過後，將會補助受影響的企業，每月每名勞工最高2萬元的薪資補貼，時間共3個月。

蔡英文也提到，勞保投保2萬4000元以下的自營業者，每個月1萬元（共3個月）的現金補貼，一次發3萬元。此外，還有減班休息可補貼與基本工資2萬3800元差額的50%，最高1萬1000元；受訓補貼的勞工，每小時158元，最高120小時的補助，最高1萬8920元。

「這些都是政府的短期紓困方案，有薪水最實在，現金協助勞工 。」蔡英文說明，紓困跟振興有不同的先後順序，現金跟酷碰券的發放也有不同的功能，等到疫情緩和後，會規劃發放多種消費折扣券刺激景氣，協助產業可以重上軌道。

蔡英文也在文末標註「#紓困是發現金」、「#振興才加碼酷碰」。

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