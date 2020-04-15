退休高階警官夫婦領百萬鉅款「一次領出」　出動副局長勸阻「改領3萬」

▲高齡九旬年邁退休林姓警官夫婦，15日上午在蘆竹區某銀行準備提領百萬鉅款，行員擔心遭詐騙請員警勸導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一對高齡九旬退休警官夫婦15日在蘆竹區某銀行準備提領百萬元存款，行員擔心老夫婦遭詐騙，再三詢問提領鉅款用途等，因溝通出現障礙，行員暗地請警方協助溝通，蘆竹分局副分局長李維振趕來協助，知道是資深退休老長官夫婦，經了解後才知道因年邁行動不便想領錢作為日常用途使用，後來同意先領3萬元以免遭歹徒詐騙或行搶，最後終於喜劇收場。

蘆竹警分局指出，高齡95歲的林姓前警官與89歲的郭姓妻子，2人都是資深退休警官，其中林姓警官官拜三線二星，郭姓妻子則官拜三線一星，都曾在警政署等單位任職過，退休至今已逾30年。

▲高齡九旬退休警官夫婦，15日上午在蘆竹區某銀行準備提領百萬鉅款，副分局長李振維（右，站立者）親自溝通化解疑慮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

15日上午，這對平均年齡逾九旬退休警官相偕在蘆竹區中正路國泰世華銀行南崁分行準備提領104萬元存款，行員經詢問老夫妻提領鉅款用途，但老夫妻卻不願多作說明，因此趕緊向警方通報協助處理。

蘆竹警分局副分局長李維振趕來協助，知道老夫妻是退休資深警官，不斷以「老長官」稱呼化解2人心防，林姓老警官說，夫妻兩人年邁且行動不便，因此想要一次領出所有積蓄，預作醫療與日常生活花費所需，李維振勸說，老長官隨身攜帶104萬元鉅款相當有風險，建議先提領部分存款，夫妻倆同意先領3萬元，並由員警專車護送到家，最後終於喜劇收場。

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