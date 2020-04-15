　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退休高階警官夫婦領百萬鉅款「一次領出」　出動副局長勸阻「改領3萬」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高齡九旬年邁退休林姓警官夫婦，15日上午在蘆竹區某銀行準備提領百萬鉅款，行員擔心遭詐騙請員警勸導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高齡九旬年邁退休林姓警官夫婦，15日上午在蘆竹區某銀行準備提領百萬鉅款，行員擔心遭詐騙請員警勸導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一對高齡九旬退休警官夫婦15日在蘆竹區某銀行準備提領百萬元存款，行員擔心老夫婦遭詐騙，再三詢問提領鉅款用途等，因溝通出現障礙，行員暗地請警方協助溝通，蘆竹分局副分局長李維振趕來協助，知道是資深退休老長官夫婦，經了解後才知道因年邁行動不便想領錢作為日常用途使用，後來同意先領3萬元以免遭歹徒詐騙或行搶，最後終於喜劇收場。

蘆竹警分局指出，高齡95歲的林姓前警官與89歲的郭姓妻子，2人都是資深退休警官，其中林姓警官官拜三線二星，郭姓妻子則官拜三線一星，都曾在警政署等單位任職過，退休至今已逾30年。

▲高齡九旬退休警官夫婦，15日上午在蘆竹區某銀行準備提領百萬鉅款，副分局長李振維（右，站立者）親自溝通化解疑慮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高齡九旬退休警官夫婦，15日上午在蘆竹區某銀行準備提領百萬鉅款，副分局長李振維（右，站立者）親自溝通化解疑慮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

15日上午，這對平均年齡逾九旬退休警官相偕在蘆竹區中正路國泰世華銀行南崁分行準備提領104萬元存款，行員經詢問老夫妻提領鉅款用途，但老夫妻卻不願多作說明，因此趕緊向警方通報協助處理。

蘆竹警分局副分局長李維振趕來協助，知道老夫妻是退休資深警官，不斷以「老長官」稱呼化解2人心防，林姓老警官說，夫妻兩人年邁且行動不便，因此想要一次領出所有積蓄，預作醫療與日常生活花費所需，李維振勸說，老長官隨身攜帶104萬元鉅款相當有風險，建議先提領部分存款，夫妻倆同意先領3萬元，並由員警專車護送到家，最後終於喜劇收場。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►影／新北市擬封城演習　侯友宜：大家誤會了！是擴大管制超前部署

►配合中央檢疫新制啟動防疫旅館　桃園6家啟用總數達900房間

►影／男女直播主從網路激戰到客運站　「男噴女檳榔汁」女直接揮拳

ET快訊
即／台北101「粉紅色字幕」致敬全體國民：Taiwan ca
陳喬恩熱戀半年爆懷孕「小腹微凸畫面」瘋傳　本人鬆口曝真相！
北捷上網速度出爐　中和新蘆線最快...最慢竟是這條線！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「小鄭容和」新店隨機殺人…當庭淚崩！　「3理由」求法官交保

桃園居家檢疫趴趴走還拒不繳錢　執行署查扣房產「一貼封條」他馬上就繳

老婆提到前男友！「小鄭容和」暴怒殺死新店男騎士　爭執原因曝光

「小鄭容和」30cm長刀隨機奪命　「生氣的人格跑出來」繼續羈押

退休高階警官夫婦領百萬鉅款「一次領出」　出動副局長勸阻「改領3萬」

妻「5個字」他秒抓狂奪1命！「小鄭容和」隨機殺人逃逸後報案：我自首怕被打

23歲妹等紅燈遭輾斃！姊痛心：公車司機至今沒道歉…怒控「客運公司草草了事」

確診第393案通報慢半拍？　移民署：同步通知指揮中心攔查

快訊／松山區12學生談判爆衝突　起因兩女爭風吃醋！14歲少年胸部中刀送醫

影／男女直播主從網路激戰到客運站　「男噴女檳榔汁」女直接揮拳

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

兒子要急診！心急男頻闖紅燈違規 暖警攔查...下秒「霸氣開道」幫送醫

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

「小鄭容和」新店隨機殺人…當庭淚崩！　「3理由」求法官交保

桃園居家檢疫趴趴走還拒不繳錢　執行署查扣房產「一貼封條」他馬上就繳

老婆提到前男友！「小鄭容和」暴怒殺死新店男騎士　爭執原因曝光

「小鄭容和」30cm長刀隨機奪命　「生氣的人格跑出來」繼續羈押

退休高階警官夫婦領百萬鉅款「一次領出」　出動副局長勸阻「改領3萬」

妻「5個字」他秒抓狂奪1命！「小鄭容和」隨機殺人逃逸後報案：我自首怕被打

23歲妹等紅燈遭輾斃！姊痛心：公車司機至今沒道歉…怒控「客運公司草草了事」

確診第393案通報慢半拍？　移民署：同步通知指揮中心攔查

快訊／松山區12學生談判爆衝突　起因兩女爭風吃醋！14歲少年胸部中刀送醫

影／男女直播主從網路激戰到客運站　「男噴女檳榔汁」女直接揮拳

中職／江國豪手腕柔軟　吳俊良想到姜建銘

台灣人愛海外網購！快遞包裹報單飆速成長　3年增長近七成

史上第一次！桃機一航入境「掛0」...昨日旅運量再探底整天669人

中職／桃猿增設搖滾席問題不大　曾豪駒：將是主場優勢

中國使館抹黑台灣？　外交部：誤導國際視聽

具荷拉親媽喪禮現場求藝人合照　洪錫天憶爭遺產現場：她看起來很開心

學員咳嗽加劇送醫　國防大學公布二篩結果

快訊／台北101「粉紅色字幕」致敬全體國民：Taiwan can help！

「小鄭容和」新店隨機殺人…當庭淚崩！　「3理由」求法官交保

27歲女長菜花！6個月後媽下體「白白爛爛的」…醫看傻：只能整塊切掉

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

開瑪莎拉蒂載女友買星巴克撞翻貨車　輔大生嚇傻：我綠燈直行

激戰人夫48回合！21歲嫩妹自爆「16歲被包養」

即／狠殺「小燈泡」逃死！　王景玉無期徒刑定讞

1刀破心致死　「小鄭容和」隨機殺人起訴

新莊輔大前車禍瑪莎拉蒂車頭全凹…貨車側翻滑行

通緝犯拒捕開車撞警！警開槍打中手臂

郵局經理投資期貨失利　用魔術鈔票A走6百萬

即／松山區12名學生談判爆衝突　14歲少年胸部中刀送醫

少年沈迷手遊月砸萬元　遭母斥責後墜7樓不治

為飛機餐踢傷空姐　翁一人對陣4警

我不打女人！小鄭容和隨機殺路人

終生獻身當道主的新娘　荒唐仙女手冊曝光

直擊酒店妹祕密基地　她們怒吼：要我們去死嗎？

50歲大叔心碎放火　把22歲的愛人燒成焦屍

更多熱門

相關新聞

假人頭買雙B詐車貸　高雄男3年狠撈2千萬

假人頭買雙B詐車貸　高雄男3年狠撈2千萬

刑事局南打中心日前接獲線報，指出有詐騙集團勾結中古車商及汽車業務以人頭購車並辦理車貸後，再將車輛轉售給中古車商，讓不知名車上出現呆帳，從2017年至今已經手35輛雙B名車，不法獲利高達2200萬元，專案小組日前將他逮捕歸案，並查獲改造手槍1把。

詐欺男落網稱「拉肚子」　檢警穿防護衣遠端偵訊

詐欺男落網稱「拉肚子」　檢警穿防護衣遠端偵訊

急徵家庭代工「最高10天領11萬」網笑了

急徵家庭代工「最高10天領11萬」網笑了

購10萬點數　見不到正妹夢碎報警

購10萬點數　見不到正妹夢碎報警

網戀空氣瀏海大眼妹本人曝　「地主家兒子」被詐騙傻了

網戀空氣瀏海大眼妹本人曝　「地主家兒子」被詐騙傻了

關鍵字：

退休警官夫婦提領百萬詐騙

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

楊銘威說話了！　方志友道歉認尺度沒拿捏

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

川普斷WHO金援「3高明盤算」曝光！

謝和弦入院20天近況曝！紙條傳情莉婭

《紐時》廣告成功了！「美國2大咖名人」轉發讚爆

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

何妤玟產後暴肥10kg遭尪偷拍「走山照」

台寫信通報WHO操刀人曝　前疾管局長：內行人一看就知

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！

更多

最夯影音

更多
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面