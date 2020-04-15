男女直播主從網路激戰到客運站　「男噴女檳榔汁」女直接揮拳

▲2名直播主14日在龜山區轄路相逢，一言不合互嗆更上演全武行，黃姓女直播主遭黃男吐檳榔汁後互毆，黃女臉上掛彩堅持提告。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

2名都姓黃的直播主平常在網路上彼此互嗆叫囂，14日卻在桃園市龜山區某客運站前狹路相逢，雙方分持手機直播互嗆，其中黃男突然朝黃女臉上打噴涕還吐了一口檳榔汁，雙方上演全武行，女子臉上掛彩後堅持提告，臉書《爆料公社》湧進上千網友留言，正反兩面都有，龜山警方趕抵後依傷害罪嫌將2人函送桃檢偵辦。

龜山警分局指出，29歲的黃姓女直播主與21歲的黃姓男直播主，2人常在網路上相互嗆聲，但2人卻在14日晚間在龜山區復興路某國道客運站旁狹路相逢，過程中，黃男堅持要開車載黃女，但黃女不理會冷回「我跟你很熟嗎？」，黃男仍然堅持開車載黃女，但2人卻發生口角，互相飆國罵與三字經。

▲2名直播主14日在龜山區轄路相逢，黃男涉嫌打噴涕還吐檳榔汁在黃女臉上引發雙方衝突。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

黃男突然向黃女打噴涕，還在其臉上吐了一口檳榔汁，黃女氣得徒手毆打黃男，雙方上演全武行，體型相對弱小的黃女被黃男幾拳打倒在地，臉上頓時冒出瘀青傷勢，黃女掙扎爬起來後請路人幫忙報警，堅持要提告；黃男則回嗆「是妳先動手喔….」路人好言相勸，但2人堅持互相提告。



龜山警分局表示，黃男與黃女日前曾發生過嫌隙，14日晚發生肢體衝突後，警方將雙方帶回派出所偵訊，因雙方互控傷害，警方偵訊後已函送桃園地檢署偵辦。

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