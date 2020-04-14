受詐騙不聽勸！台東男購10萬元遊戲點數　見不到「子婷BABY」夢碎報警

▲警員深夜趕到超商攔下吳姓男子，男子仍不聽勸阻執意要購買點數。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東一名吳姓男子在網路上結交女性網友並加入對方LINE群組，對方一直以要先購票遊戲點數方能見面，吳姓男子因此陸續購買超過10萬點數，日前還要再購買3000元點數，超商店員警覺不對報警阻止，男子不聽警員勸止執意購買，最後終於發現被騙才報警求助，台東溫泉派出所受理後，依詐騙案偵辦。

東警察分局溫泉派出所警員李柏緯日前於深夜在所內待命時，突然接獲值班通報轄區內某超商員工報案稱，有一名吳姓男子欲購買超過3000元之遊戲點數，李員獲報後迅速趕往現場，初步了解案情後當場苦口婆心地勸阻吳男切勿因網上交友而遭詐騙，而當事人卻表示非上網交友，且本身已有女友，購買點數純粹是要玩線上手機遊戲，但事後吳男發現確實遭詐騙後，才至溫泉派出所報案，全案依詐騙案受理後，該所積極偵辦中。

據了解，吳男在交友軟體上認識一名暱稱「子婷BABY」的網友，並加入該名網友LINE群組，然對方要求先購買1000點MYCARD點數後才能見面，此外，不久後又接到一名自稱「山豬」之男子以電話告知：「倘要跟該名女子見面，要儲值五萬元才可以」於是吳男先後在不同超商內購買點數數千元不等，而前後共計購買101000點數，此次超商員工發現可疑後機警通報員警，李員迅即前往極力勸阻，但吳男卻不聽勸執意購買，最後發現被騙了才悔不當初，且已在不知不覺中落入歹徒圈套。

台東警察分局表示目前常見的「假交友真詐騙」可以歸納出4個特徵：一、盜美女圖潛伏在交友網站，或主動搭訕吸引民眾上鉤。二、利用購買遊戲點數作為交易方式。三、要求被害人提供證件並交第一筆「保證金」，以證明不是警察。四、被害人不從，就以原先提供的證件，恐嚇對當事人不利，上述詐騙手法民眾不可不察。分局也呼籲，網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾要提高警覺，切勿透露個資給對方，更不要聽信任何理由買點數，若發現可疑，可撥打165反詐騙專線查證，以防被害，得不償失。

►我該答應女友嗎？