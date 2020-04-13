網戀翻車！空氣瀏海大眼白皙妹本人曝光　「地主家的傻兒子們」被詐騙傻了

▲蔡女網路上的照片長這樣。（圖／翻攝《光明網》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江西省贛州市一名男子近日報案，稱「網戀」被詐騙人民幣（下同）數萬元，後來才知原來網路上的白皙、留著空氣瀏海的大眼正妹圖片，本人長相落差超級大。

《光明網》報導，贛州大余民警從受害人口中了解到，受害人給「女友」轉帳後即被拉黑封鎖。根據辦案經驗民警判斷，這是以「婚戀」為幌子的詐騙案，刑偵大隊隨即立案調查。

經過大量偵查工作，並在其他警種部門的大力配合下，3月31日，嫌疑人在新城鎮一間出租房內落網。經查，蔡女（29歲）使用微信、陌陌等網路聊天交友軟體，經過一番偽裝後，主動添加大量男性好友，給對方發送網上下載的圖片，謊稱是自己照片。

▼但蔡女本人長這樣，那些正妹照都是她盜圖。（圖／翻攝《光明網》）

在「美女」照片和蔡女的柔情蜜語下，受害人還真以為找到了「真命天女」。隨後蔡女以購物、生病等理由要求受害者轉帳，小到幾塊，大到幾千塊，每當受害者提出見面時，她就以各種理由推脫，直到對方懷疑不再轉錢，就迅速進行封鎖，還將被害人都暱稱為「地主家的傻兒子」。

蔡女連續實施詐騙金額達2萬4000元（約新台幣10萬元），經審訊，她對其犯罪事實供認不諱。目前，蔡因涉嫌詐騙罪，已被公安機關採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

▼蔡女將被害人都暱稱為「地主家的傻兒子」。（圖／翻攝《光明網》）