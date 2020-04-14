急徵家庭代工！他傳Line詳談「最高10天爽賺11萬」　網笑：原來是這樣來的

▲先是以打工文為誘餌。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在臉書上看到，有人在急徵家庭代工，於是加Line進一步詢問；沒想到，對方先是強調他們是合法正規公司，又提出詭異要求，稱10天最高能領11萬元。老套陷阱被他秒識破，而許多人看完瞬間長知識了，直呼「原來人頭是這樣來的！」

網友在爆廢公社po出截圖，傻眼表示「本來想說做個家庭代工賺賺私房錢，結果......結果......。」日前，他在臉書打工社團看到徵家庭代工，主要工作是文具、卡片及紙類包裝，到現場或在家作業均可，薪水方面是論件計酬，而每項商品的單價亦不同，可日領或週領，一天能賺1000至5000元以上，月薪更上看6萬元。

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貼文中說的天花亂墜，但原po加Line了解詳情時，瞬間戳破可笑謊言。對方先是聲明，「我們是正規合法的公司喔，你的薪水是匯款給你呢，還是郵寄現金給你？如何領取您比較方便，先了解一下。」

▲接著以毫無邏輯的話術，能騙一個是一個。（圖／翻攝自爆廢公社）

當他表明匯款後，對方又說，「我們是XX證券公司的，需要租用你的帳戶，是證券合法的使用。公司給你的租金是：1本帳戶10天11000元、2本帳戶10天領22000元，若10本110000元（薪水固定10天發放一次）。」

最後，對方還不忘提醒，「你租給公司的帳戶是不需要有錢的，把卡片和簿子寄到我們公司就可以固定發放薪水給你了喔！」

看完慣用的詐騙伎倆，網友們忍不住吐槽，「不是啊...錢跟卡片都給你了，我怎麼領錢」、「家庭代工只是打發時間用，要比正常上班好賺，只能說...200%是詐騙」、「我終於知道她們在幹嘛的，賺錢沒那麼輕鬆」、「騙郵局戶頭的千萬別上當，幫壞蛋洗錢」；另外，不少人恍然大悟，直呼原來人頭帳戶就是這樣來的。