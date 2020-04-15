配合中央檢疫新制啟動防疫旅館　桃園6家啟用總數達900房間

▲桃園市長鄭文燦15日指出，桃園3家防疫旅館使用率已達7成5，若達8成會依序啟用第4至6家，總數有900個房間。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應中央流行疫情指揮中心宣布，18日零時起自歐美返國民眾家中如有慢性病、長者與幼童一律入住防疫旅館政策；桃園市長鄭文燦15日主持防疫專案會議時表示，目前全市規劃6家防疫旅館，總房數共計900間，前3家防疫旅館使用率若達8成，將即刻啟動第4家至第6家，以此類推，透過超前部署提供給居家檢疫民眾更完善服務。

鄭文燦指出，桃園是國門之都，有居家檢疫需求者，無論是桃園市民或是外縣市民眾，選擇入住桃園防疫旅館比例會相對提高，為有效因應防疫旅館入住需求，桃市預計規劃設置6家防疫旅館，總房間數統計為900間。原則上前3家防疫旅館使用率達8成時，將即刻啟動第4家，第4家達8成則同時啟動第5家，以此類推至第6家，市府也會給防疫旅館更多支持，感謝他們在防疫第一線做了最好的表現。

鄭文燦說，桃市目前現有3家防疫旅館，總房數有531間，使用率將近7成5，是相當高的比例，防疫旅館工作同仁在這14天的管制期間，以高標準處理各項服務，廣獲居家檢疫民眾極大肯定。

此外，中央疫情指揮中心因應兒童口罩缺貨，提出實名制口罩販售新制，請衛生局密切觀察後續藥局配售或網購情形，針對復興區學童買不到口罩問題，也請教育局調查需求數量，檢視現有備量是否足夠提供學童使用，透過便利商店通路，作為兒童購置小童立體口罩教學示範機制，讓兒童知道如何運用網際網路購買口罩。

鄭文燦強調，清明連假期間可能產生防疫風險，經近10天觀察已稍獲舒緩，14日傳出「零確診」好消息，但零星個案仍有可能持續產生，防疫對策仍須按照計畫進行，桃市提出實名制洽公、責任醫院聯防、機場捷運防疫等對策，施行成效良好，其中洽公實名制自本月20日起實施強制戴口罩政策，包括市府、區公所、戶所、地所、衛生所、圖書館等公共場所都會嚴格執行，為員工與洽公民眾健康安全把關。

▲桃園市防疫專案會議上，衛生局說明居家檢疫罰鍰等相關報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥說，截至目前，市警局移送違反居家隔離或檢疫案件共67件，違規情節多為外出用餐、處理私事遭裁罰，並已裁罰57件，累計裁罰金額1 439萬元，已有14人繳納罰鍰共計203萬元，另有10件正進行裁罰程序中，至於居家檢疫期間4次違規外出，並遭衛生局重罰100萬元案件，因未繳清罰款，衛生局14日已移送行政執行署強制執行；實名制口罩販售新制，自15日至4月17日，透過e-Mask口罩預購系統販售小童立體口罩，16歲以下可登記預購，23日起將恢復兒童口罩購買年齡限制，16（含）歲以下才可購買。

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