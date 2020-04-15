網路賣口罩騙訂金！男落網稱「拉肚子」　警穿防護衣檢遠端偵訊

▲辦案人員穿著防護衣移送洪男。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣洪姓男子自3月起，於臉書拍賣社團以100元價格販賣每盒50片裝的口罩，涉嫌與買家約定面交時，佯稱手上暫時沒貨，向買家收取訂金、開立收據離去後，就封鎖買家，詐騙這筆訂金。台中市一名郭姓被害人遭此手法詐騙後，向台中第三警分局報案，警方循線於12日逮獲洪，經查，至少有20多人受害，洪到案時稱有腹瀉情形，防疫期間檢警不敢大意，帶洪前往醫院受檢，啟動隔離視訊完成偵訊、複訊等程序，並穿著防護衣將他移送，檢依詐欺罪起訴，14日聲押獲准。

▲檢察官遠距離對洪男進行複訊。

台中市第三警分局調查，洪姓男子（34歲）在新冠肺炎防疫期間，認為口罩詐騙有利可圖，涉嫌自3月1日起，利用臉書台中拍賣二手區等社團，以「KN Aug」、「Na Kina」、「Ar ch」等帳號名稱，PO文販賣每盒50片裝、價格100元的口罩，等有買家詢問後，便約出見面交易。

約出買家面交後，洪男向對方辯稱「生意太好」、「手上暫時沒貨」等語，要求買家先繳交訂金，並開立收據取得對方信任，順利取得數百元至上千元不等金額後，就封鎖買家。經查，至少有超過20人遭洪以同樣手法詐騙。

台中市一名郭姓被害人遭洪詐騙後，擔心求償無門，遂於12日向第三警分局報案，警方受理後成立專案小組調查、蒐證，由台中地檢署檢察官張富均指揮偵辦，於同日持拘票在彰化縣長安街查獲涉案洪男到案，並前往洪的台中市住處扣得手機2支、收據本、現金2200元等贓證物。

洪男到案後向警方自稱有腹瀉情形，「不知道是不是受到新冠感染」，檢警謹慎起見，立刻將他送醫採驗，啟動隔離偵訊規定，與地檢署透過LINE軟體同步遠端進行視訊偵詢，而檢察官在偵查庭內遠距與分局連線視訊完成複訊程序，並移請法院聲請羈押獲准。檢警偵辦與複訊、法院羈押庭訊等，全採取遠距視訊方式完成，護送洪的辦案人員，也全程穿著防護衣、護目鏡、手套及口罩。

▲辦案人員避免染病，穿著防護衣移送洪男。

洪於警詢時坦承涉案，由於全案尚有多名受害人未報案，初步清查有20人以上受害，全案在14日移送台中地檢署後，檢察官以有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

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