宜蘭5千台平板、500個網路門號供遠距學習　弱勢生優先

▲宜蘭防疫停課不停學5千台平板、500個免費sim卡門號網路借你用，弱勢生優先遠距學習好安心。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為免疫情造成停課及學習中斷，宜縣府規劃各項「停課不停學」線上學習措施，同時準備超過5千台chromebook電腦，以及500個免費sim卡門號，並優先提供縣內弱勢學生使用。

宜縣府表示，因疫情發展，縣長林姿妙要求學校建構停課期間各項學習措施，除透過視訊會議、線上教學及居家演練等，加強師生熟練各項學習平台運用外，也讓老師們都有線上教學能力，透過親師生合作，提前部署，無論在校教學或在家學習，都能運用線上學習工具及教育平台資源，確保學習不中斷、不停擺。

如果受疫情影響而停課，考量部份學生家中沒有申請網路以及無載具設備，宜蘭教育處預先備妥超過5千台以上行動教學運用載具Chromebook，以及500個免費sim卡門號，並協調電信廠商預控2千個門號，以因應後續需求。這些設備將優先提供縣內弱勢學生使用，讓家長與學生不會因沒有具備載具而影響學習。

宜蘭教育處表示，縣府在開學之初便已透過宜蘭國中、北成國小及四結國小，進行規模大小不同的國中小學校試模擬演練「停補課排課規劃及線上教學內容」，針對實務操作問題召開多次校長、主任視訊會議，而各校也全數完成停補課計畫（含復課後的實體補課，及停課期間的線上補課），並陸續辦理教師增能研習，讓教師設計線上教學課程，掌握線上教學即時互動性及有效性，此外，學校各會議也改以視訊會議方式進行，一方面防疫，一方面增加演練機會。

教育處指出，目前已調查縣內各校學生家中行動載具及網路需求，並盤點縣內各校行動載具設備，萬一停課須遠距教學時，家中無平板或電腦之學生（含弱勢學生）約3千人，無網路服務之學生約1千556人，教育處會全力保障弱勢學生的受教權益，對於這些提出遠距學習硬體設備的學生需求積極回應。

教育處說，線上教學最重要的是數位教學能力的準備及數位教材資源的取得，每位師生可用一個帳號【OPEN ID】便能快速登錄「i Meet即時視訊」系統，配搭宜蘭縣政府教育資訊網之【快樂e學院】線上教學資源，就可使用【教育部因材網】、【均一平台】、【PaGamO】、【LearnMode學習吧】等學習平台資源，學生便能跟著老師線上學習，也能讓學生在家自主學習，各領域輔導團也積極辦理縣內教師線上教學培能研習課程，讓師生都能有效運用遠距教學系統並強化學校建置線上系統使用能力。

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