妻「5個字」他秒抓狂奪1命！「小鄭容和」隨機殺人逃逸後報案：我自首怕被打

▲檢方依殺人罪起訴新店隨機殺人案的王男，王男在移審庭上堅持是自首，辯稱逃離現場是「怕被人揍」。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

自稱「小鄭容和」的王姓男子於3月13日與妻子在新店吵架後，隨機刺殺路人，北檢4月15日偵結依殺人罪起訴；王男於北院移審庭中還原事情經過，稱當時與妻子說出「你都不懂我」後，他就氣到崩潰找路人洩憤，並強調自己是「自首」，但法官提問，自首為何還要逃離現場？王男的回答讓眾人傻眼，「我怕留在現場會被打。」

王男今日在庭上十分冷靜，聲稱是非故意殺人，「當時腦袋一片空白，沒有想殺他」，並表示當時與妻子準備回文山區娘家拿衣服，想說順便在那附近吃飯，但妻子卻說「（跟王男在一起）怕被熟人看到會尷尬」，讓王男自尊心受創，2人隨即大吵。

王男回憶，爭吵的最後，妻子無奈地說「你都不懂我」，這句話讓他當場氣到斷片，隨即持刀下車刺向路邊的受害人，「我不知道自己在幹嘛，只記得朝受害人右背刺一刀、拔出來」，隨即開車逃離現場；妻子在路上哭著求他原諒，他逐漸恢復理智後，先後打給林姓友人、母親坦承殺人，母親嘆息「怎麼那麼衝動」，他也相當後悔，便報警自首。

起訴書指王男是被「情勢所逼」才報警，王男對此強調，他報案當下沒受人強迫，是真的很後悔，報案第一句稱「我是一個精神病患」，隨後在原地等待警方逮捕；法官吐槽王男「有利的都記得、不利的都忘記」，問他為何要自首還先逃離現場，王男的回答卻叫人傻眼，「怕現場民眾看到我殺人會揍我」，法院稍晚將裁定王男是否羈押。

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