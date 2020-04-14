色男拉高中妹向日葵田施魔手　她反擊抓臉...指甲留DNA揪狼現形

▲桃園市李姓男子去年1月間清晨6時許，發現高中女生獨自上學，竟強拉女生至田間親吻猥褻，女生猛抓李男臉部反擊才免於繼續受害。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年1月間清晨騎車外出，發現偏僻路上有一名高中女生徒步上學，李男趁天色昏暗，以手摀住嘴巴將其推入路旁田中強吻，還強行撫摸猥褻，正要脫去內褲時，女生雙手猛抓李男臉部並高聲求救，李痛到趕緊騎車逃逸，高中女生事後提告；桃院法官認為，李事後認罪且與高中女生和解，審結依強制猥褻罪嫌將李男判處有期徒刑1年4月，本案還可上訴。

檢警調查，李姓男子於去年1月9日清晨6時許騎車外出，行經中壢區某處偏僻路段，發現高中女生獨自徒步背書包上學，李男色心大起，趁天色昏暗以手摀住女生嘴巴，並將其推入路旁向日葵田中，以身體優勢重壓在女生身上，女生高聲尖叫掙扎，還張口咬住李戴的棉質手套反抗。

李男無視女生拒絕反抗，強行將手伸進女生內褲，隔著內褲摸其下體，並試圖脫掉其外褲，還以腕力強壓猥褻得逞，後來女生雙手猛抓李臉部反擊並放聲尖叫求助，李痛到趕緊騎車逃離現場，高中女生嘴唇、右手臂等處有撕裂傷，報警求助。

檢警根據高中女生到醫院驗傷，採集女生指甲內殘留微物送請化驗，並檢具驗傷證明等證據，經刑事局鑑定，雙手指甲內殘留同一男性DNA與李男相符；李男否認有對女生有強制性交行為，但事後坦承對其強制猥褻，事後也與女生家屬達成和解，桃檢依強制猥褻罪嫌將李起訴。

桃園地院法官認為，李與高中女生素昧平生，為滿足一己淫慾，明知僅為高中女生，施以強暴手段猥褻得逞，造成案發當時未滿16歲稚齡女生身心受創甚鉅，惟念其犯後坦承犯行且達成和解，審結依強制猥褻罪嫌將李男判處有期徒刑1年4月，本案還可上訴。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►豪紳纖維產能全開拚防疫 鄭文燦讚：優秀的防疫國家隊

►社區媽媽縫製700份口罩保護套 提升平鎮員警防疫自我保護

►影／看診拒填健康史！桃園大媽：我常客 怒飆三字經踹護理師