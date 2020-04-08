疫情衝擊餐飲業　「沒客人上門」業者開直播賣海鮮食材苦撐

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情對餐飲業影響持續加劇，許多餐廳甚至飯店都延伸服務加賣便當，雲林一家海產餐廳業者突發異想，既然客人不上門，將生鮮食材透過網路直播來販售，雖然直播販售須以低價吸引民眾下標，但至少還能將貨款兌現，加減補貼希望能撐過疫情。

▲斗六餐廳業者宋如鴻變身直播主，直接在餐廳裡面推出阿鴻上菜教學美食料理、販售海鮮食材。（圖／記者蔡佩旻攝）



全台許多餐廳目前面臨「長期度小月」狀態，延後營業、做一休一、員工放無薪假的情況比比皆是，許多餐飲業者推出外送餐盒來增加收入，斗六市漢口路一家海產餐廳，在農曆年前剛開幕，新鮮食材吸引許多民眾上門光顧，假日客人多到坐門外吃，不料卻在過年後新冠肺癌疫情加劇，生意直直落，上門客人僅剩1成。

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斗六八斗子餐廳主廚宋如鴻以自身廚藝加上海鮮食材，變身「直播主」推出阿鴻上菜，直接在餐廳內開直播，不僅賣海鮮食材，更現場透過直播教學，如何5分鐘上一道菜，成功吸引網路民眾青睞，有民眾下標食材後，對於食材處理極為不熟悉，便直接委託業者處理，也僅需付100元代工費，內用外帶都可以。

▲民眾得標後可請業者在餐廳料理後帶回享用，更有內用的客人同時使用手機上線下標食材，指定料理後送至餐廳包廂享用。（圖／記者蔡佩旻攝）

業者宋如鴻直言，網路直播頻道非常多，民眾也會比價格，標售海產幾乎沒有利潤，但最起碼可以應付租金及人事費用。宋如鴻表示，政府雖然推出紓困專案，但是對於才開幕四個月的業者，根本無法拿出與去年同期對比的業績報表，所以根本是邊緣戶，無法受到助益，只能靠自己想辦法，苦撐維持看能不能度過疫情陰霾。

一名標到海鮮的民眾低調表示，平時捨不得吃的高貴龍蝦、石斑，能夠以低價標得也真的是賺到了，購回新鮮的海鮮食材回家大部分都用國民電鍋直接蒸煮或川燙料理，但是想吃比較需要手藝的料理方式，就會委託餐廳處理，例如大龍蝦在餐廳吃要價1000元，從網路標得600元再加代工費100元，還能省下300元，真的非常划算。

▲斗六餐廳業者宋如鴻，推出阿鴻上菜教導購買民眾如何5分鐘上菜獲得網路民眾青睞。（圖／記者蔡佩旻攝）



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