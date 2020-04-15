台中市中區首件指標性都更大樓開工　盧秀燕：讓舊城區風華再現

▲▼盧秀燕主持中區首件指標性都更大樓開工。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中區的東海大樓年久失修，加上經濟蕭條，更顯得老舊破敗，如今在通過都發局危老都更獎勵後，將由建商重建為嶄新22層住宅大樓，市長盧秀燕15日在動工典禮時表示，該大樓內的東海戲院曾是台中人的美好回憶，如今已成了中區第一個都市更新案件，具有指標性意義，市府將持續與民間合作，讓舊城區風華再現。

盧秀燕指出，原大樓曾經營東海戲院，是中區當時最熱鬧、現代化的電影院，也是許多台中人的共同回憶，隨著中區商圈的蕭條沒落，大樓也就欠缺良好的規劃管理，如今在市府積極協助與獎勵下，建案去年經市府依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」核定重建計畫，並爭取綠建築標章、耐震設計、無障礙環境設計等，以及時程奬勵，容積奬勵值達38%，這起都更案具有中區危老重建的指標性意義。

都發局說明，原東海大樓曾是台中市最新、最美觀的商業大樓，但在後續商家不斷自行改裝下，外牆布滿各式廣告看板，將大樓主體全覆蓋住，在民間與政府振興中區的共識下，由建商進行整合與重建，未來規劃重建為地下5層，地上22層，共計148戶的嶄新集合住宅大樓。

都發局指出，市府推動台中大車站計畫，辦理中區老舊區街活化補助，改善老舊街屋外部景觀，持續推動舊市區再生，此案是中區閒置大樓重建的第一案，對於中區的再生推動具有指標性意義，將再創中區榮景。

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