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全球第一戰！盧秀燕開推特「你挺哪一隊？」　中華職棒感動回應了

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▲▼盧秀燕大力支持，中職感動回應。（圖／翻攝自twitter／CPBL 中華職棒）

▲盧秀燕大力支持，中職感動回應。（圖／翻攝自twitter／CPBL 中華職棒）

記者董美琪／綜合報導

台灣防疫堪稱世界第一，也因此讓中華職棒程為全世界第一個開打的職棒賽事，由統一獅、中信兄弟於12日揭開序幕。不但吸引《紐約時報》、日本媒體及韓國《朝鮮日報》和《國民日報》等各國媒體報導，4月剛加入推特的台中市長盧秀燕，也立刻推文幫忙加油，直問「你支持哪一隊呢？」此舉也讓中職回應了。

全球受疫情影響，許多運動賽事全喊卡，但是台灣中華職棒卻在12日開幕，吸引國際重要媒體報導，讓世界看見台灣。

台中市長盧秀燕4月才加入推特行列，14日立刻發文幫忙推廣中華職棒，她貼出中信兄弟啦啦隊表演影片，並用英文PO文，要大家觀戰今晚中信兄弟對富邦勇士，「你要替哪一隊加油打氣呢？我的相當明顯。」

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。（圖／記者歐建智攝）

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。（圖／記者歐建智攝）

CPBL中華職棒推特也轉發盧秀燕的推文，用英日文回應感恩之情，「謝謝市長盧秀燕及全部醫護人員，讓中職本季能在台中開打。」

中職這次在全球職業運動上，成功行銷台灣，台中洲際棒球場進行的中信兄弟與統一獅隊賽事為全球第一場職棒賽，盧秀燕也將推出一系列行銷台中計劃。

▲中職開賽，紀錄組播報動人開場。（圖／中職官方臉書）

▲中職開賽，紀錄組播報動人開場。（圖／中職官方臉書）

這場賽事除了吸引《紐約時報》、日本媒體及韓國《朝鮮日報》和《國民日報》等各國媒體報導。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）運動網站也介紹中職12日這場全球唯一棒賽。

▲蔡英文總統觀賞中職轉播。（圖／取自蔡英文總統臉書）

▲蔡英文總統觀賞中職轉播。（圖／取自蔡英文總統臉書）

另外，擁有近100萬粉絲的美國國家廣播公司（NBC）體育頻道推特帳號，也分享鄭鎧文轟出全壘打影片，直呼「一場真實的職棒比賽中，敲出真實的全壘打！」

《路透社》（Reuters）甚至派出記者在台灣報導，稱台灣防疫成功，用「台灣總統」稱呼來報導總統蔡英文貼出在家看棒球的PO文。

▲中信兄弟啦啦隊Passion Sisters峮峮。（圖／中信兄弟提供）

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