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逾80企業捐4萬5千個物資挺防疫　盧秀燕鞠躬感謝醫護藥檢英雄

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記者鄧木卿／台中報導

為了感謝醫療人員堅守崗位，守護民眾健康，台中市超過80家企業團體主動捐贈包括點心、飲料、面膜等約50項、4萬5000個愛心物資，透過行動為醫護藥檢人員加油打氣，市長盧秀燕15日深深向第一線防疫人員鞠躬致敬，並說「愛要勇敢表現出來」，感謝企業暖心義舉，期盼同心協力，一起打贏抗疫。

▲盧秀燕率局處長向醫護人員鞠躬致謝。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕主持捐贈物資、感謝醫護記者會。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

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▲盧秀燕率局處長向醫護人員鞠躬致謝。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕率局處長和企業界，向醫護人員鞠躬感謝。

經發局上午在市政大樓舉辦「我的台中我來挺」捐贈物資感謝醫護記者會，盧秀燕表示，在國人、各界努力下，昨天台灣零確診，相較部分國家，台灣疫情相對緩和，這要感謝醫、藥、檢、護等防疫英雄第一線把關，日以繼夜協助國家、市民防疫。

▲盧秀燕率局處長向醫護人員鞠躬致謝。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕特別戴上寫有「我挺臺中」的口罩套參加活動，她說，口罩套是志工們集結愛心共同製作，表達自己對城市的認同與愛，也表達對醫護人員滿滿的感謝。

▲盧秀燕率局處長向醫護人員鞠躬致謝。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕戴上志工做的「我挺臺中」口罩套。

台中市好禮協會理事長鄭人豪表示，募集4000份禮品力挺醫護，希望為社會盡一份心力；World Gym世界健身俱樂部總裁柯約翰說，World Gym在台中已20年，這次捐贈1萬多瓶提神飲料，讓醫護人員更有精力奮鬥，也提醒大家要多運動、好好照顧身體。

▲盧秀燕率局處長向醫護人員鞠躬致謝。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕感謝企業捐贈愛心物資。

台中市醫師公會理事長陳文侯表示，感謝市府及企業各界對第一線醫護人員的肯定與支持；大台中醫師公會理事長魏重耀說，新冠肺炎疫情來得又快又廣，這幾個月來各界超前部署、積極面對，上半場的戰役表現得可圈可點，很感謝市府匯聚各界愛心，讓第一線防疫人員無後顧之憂，也讓大家看見台灣人的善良。

經發局表示，企業挺醫護的心意相當強烈，都主動表達捐贈意願，包括能量飲料、麻糬、精力湯、牛軋糖、咖啡包、排骨酥、米餅、煎餅、小籠湯包、茶包、太陽餅、藥用酒精和糕餅等。

盧秀燕率經發局長張峯源、新聞局長黃國瑋、社會局長彭懷真、交通局長葉昭甫、運動局長李昱叡等多名局處長，一起鞠躬向醫護人員致敬、感謝，期盼共同努力、一起繼續加油，讓大家最後能脫下口罩，自由行動。

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