全市防疫消毒滴水不漏　盧秀燕：感謝環保同仁辛苦守護台中

▲盧秀燕感謝環保同仁辛勞防疫，守護台中。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府嚴格落實防疫工作，除了率先全國實施八大行業實名制的夜間稽查工作，白天的環境消毒更是早在2月就啟動，環保局人員不但針對計程車、校車和公共區域大消毒，更協助居家檢疫或隔離民眾到府收運垃圾服務，市長盧秀燕14日表示，市府防疫會持續加嚴加密，感謝全市清潔同仁努力，一起辛勞守護台中。

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▲吳志超針對環境防疫做專案報告。

市政府今天召開市政會議，由環保局長吳志超針對「因應新冠肺炎防疫作為」環境防疫專案報告，吳志超表示，環保局在1月22日即成立肺炎應變小組，每周召開防疫會議，並從3月24日開始改為視訊會議，已召開3次，成效良好。

此外，市府早在2月中旬，就完成1010輛計程車、127輛學校校車、464所學校等消毒工作，清明連假前，更針對全市227處公共區域加強消毒，落實公共環境防疫清潔，讓民眾安心出門。

至於居家檢疫或隔離民眾所製造的垃圾，環保局從3月9日至4月8日，已受理134戶、219人申請，協助收運754公斤垃圾，並且印製宣傳單、採購防疫垃圾袋、製作宣導圖卡放置關護包，提供民眾了解垃圾處理方式。

吳志超強調，依照室內空氣品質管理法，市府針對交通場所、KTV、健身房等場所，稽查空間通風、廢棄物處理情形，並訂定稽查人員出勤SOP、臨櫃證書網路線上化，及30人以上會議視訊辦理等防疫措施，日後也會持續定期環境消毒、衛教宣導及防疫觀念等作為。

盧秀燕表示，環保局工作繁重，除了收取全市家戶垃圾，還有城市公共區域的清潔之外，也提供居家檢疫或隔離民眾垃圾收運服務，先前燈會期間更落實展區消毒，清明連假前也消毒多處公共區域，她感謝環保局同仁辛勞，期勉持續為台中安全把關，提供市民安全乾淨的生活環境。

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