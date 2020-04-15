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防疫有成！全球職棒唯一開打　盧秀燕登上國際棒壘球總會官網行銷台中

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▲中華職棒在台中開打，盧秀燕因此登上國際棒壘球總會官網。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼國際棒壘球總會會長去年拜訪市長盧秀燕。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

在全球因為新冠肺炎疫情停止各項大型賽事之際，中華職棒31年球季日前卻在台中洲際棒球場開打，中信兄弟象與統一獅隊之戰成為全球第一場職業運動賽事，此舉受到國際矚目及贊揚，國際棒壘球總會官網（WBSC）中，因此還特別提到市長盧秀燕，不只台灣防疫成就躍上國際版面，也成功行銷台中市推廣棒運的用心。

▲中華職棒在台中開打，盧秀燕因此登上國際棒壘球總會官網。（圖／記者鄧木卿翻攝）

國際棒壘球總會官網報導原文翻譯如下，「盧秀燕市長表示，我們全力支持職棒，而在這個時候我們的職棒可以開打 ，也代表了我們在防疫工作上的傑出表現和努力，這可以成為在抗疫過程中帶給全球的勇氣與鼓勵」。

▲中華職棒在台中開打，盧秀燕因此登上國際棒壘球總會官網。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼國際棒壘球總會官網特別提到台中市長盧秀燕全力推廣運動。

運動局長李昱叡表示，今年全球各職業運動賽事，都因為受到新冠肺炎疫情而延期，中職經兩度延賽後，他特地在開幕戰前邀請相關單位召開防疫研商會議，最後聯盟確定採閉門不開放進場模式進行。

▲中華職棒在台中開打，盧秀燕因此登上國際棒壘球總會官網。（圖／記者鄧木卿翻攝）

李昱叡說，盧市長上任後，積極推廣體育活動，舉辦多場國內外大型賽事，如去年度的彭政閔「恰恰」引退賽、10月亞洲棒球錦標賽、11月世界12強棒球錦標賽、12月冬季聯盟等賽事，今年更舉辦F1賽車展覽，後續將緊接著主辦6搶1奧運最終資格賽與世界棒球經典賽，台中儼然成為國際運動城市，未來將推動更多元的體育活動，歡迎民眾到台中感受酷城市酷運動的獨特魅力。

今年中華職棒雖採閉門賽，球迷朋友仍可透過電視轉播、線上直播讓民眾以多元方式欣賞賽事(http://www.cpbl.com.tw/)為選手加油。

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