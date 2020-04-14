延宕13年大智路打通工程今拆除大樓　盧秀燕：台中歷史性一刻

▲▼盧秀燕表示，大智慧學苑順利拆除，是歷史性一刻。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大智路上一棟「大智慧學苑」大樓，13年來因為補償金問題及市府態度等因素，遲遲無法取得所有權人同意拆除，因此影響火車站前後站發展，市長盧秀燕上任後未滿1年，成功取得大樓全數24個所有權人首肯，昨天順利動工拆除，盧下午前往工地視察表示，這是歷史性一刻，她代表281萬市民，再度向所有權人致敬，感謝一同成就台中發展。

「大智慧學苑」大樓昨天開始動工拆除，動用吊車將2台挖土機吊掛至12層樓頂，採用大鋼牙咬碎，搭配油壓剪，由上往下逐層拆除，建設局長陳大田特別爬上12樓頂樓，關心工程進度，並向盧市長簡報說明。

「歷史性一刻！」盧秀燕表示，大智慧大樓拆除，除了要維持周邊道路交通順暢，保障鄰近大樓結構安全，也要維護夜間安寧，因此市府不採取大規模爆破，而改採較細膩的逐層拆除，一周拆除一樓層，預計6月拆完，隨即展開大智路延伸新闢道路工程，8月打通。

市議員邱素貞指出，大智路打通後，車站將不分前後站，帶動東、南、中、西區發展；市議員李麗華也肯定盧市長執政效率，並與大樓所有權人妥善溝通，讓他們配合市府拆除工程，進而造福台中市民。

東區新庄里長洪宗毅表示，大智路打通是里民期盼已久的工程，未來開通後，將帶動周邊發展，為店家帶來無限商機；附近一家廚具行陳老闆說，大智慧大樓拆除工程案，經過多任市長都無法完成，感謝盧市長上任1年內，就順利拆除，未來大智路打通後，後站將更繁榮。

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