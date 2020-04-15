「信上帝比病毒強大」牧師卻染疫病逝　女兒心碎po文：媽媽也確診

▲教會日前對外宣布，牧師不幸逝世的消息。（圖／翻攝自Facebook／The New Deliverance Evangelistic Church）

記者李振慧／綜合報導

美國為防止新冠肺炎疫情持續擴散，維吉尼亞州當局下令禁止10人以上聚會，然而當地牧師格倫(Gerald Glenn)卻照常佈道，因為他深信「上帝比病毒還要強大」，如今卻傳出確診並且已於11日去世的消息，令家人和教友十分傷心。

居住在里士滿市(Richmond)的新拯救福音教會(New Deliverance Evangelistic)創辦人格倫，日前傳出逝世消息。教會發表聲明表示，格倫主教於11日晚間9時逝世，他的妻子瑪西蒂亞(Marcietia Glenn)也接受了病毒檢測，希望所有教友能一起為這個家庭祈福。

格倫在當局下令禁止集會後，仍於上月22日舉行佈道會，並且在活動中向所有信徒宣示，「我相信上帝比這種病毒還要強大」，然而2周後女兒克勞利(Mar-Gerie Crawley)卻在4日po文表示，他與妻子雙雙確診的消息。

克勞利(Mar-Gerie Crawley)表示，父親生前患有憩室炎(Diverticulitis)，是一種大腸腸壁上憩室發炎的消化道疾病，因此一開始發高燒時不認為健康狀況有異常，但一周後卻出現呼吸困難情況，後來人才被送進醫院，希望能藉此喚醒大眾對疫情的重視。

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