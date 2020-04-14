不甩禁足她全裸上街大解放　站警車上「為醫護人員打氣」被捕

▲女子的誇張行為在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Twitter／Mad eagle）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情持續在全球擴散，人心惶惶之際西班牙卻有一名女子，不但違反禁足令上街，還把全身衣服脫光站在警車上，似乎在響應眾人為醫護人員鼓掌的時刻，誇張行為立即引發警察關注，最後慘被逮捕。

事件12日發生在托雷莫利諾斯市(Torremolinos)的太陽海岸度假區(Costa del Sol resort)，每天晚間8時許多民眾會特地為前去上班的醫護人員鼓掌，然而當天在鼓掌時，突然有一名裸女在街上四處亂跑，即使警方到場勸阻，她仍拒絕穿上衣服還爬到警車上大鬧。

影片中可看到，女子在3名員警的包圍下，被其中一名員警以警棍制伏，最後才終於乖乖上車，據了解，該名女子為41歲的西班牙國民，目前仍被拘捕中，暫時無法得知事件後續。

Woman strips naked and leaps on top of a police car in protest in Spain



☹️Na minha rua não acontece nada...! pic.twitter.com/Us2SrHaWOc — Mad eagle (@notavulture) April 13, 2020

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