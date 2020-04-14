惡情侶不甩限購令超市瘋搶奶粉　被制止竟然脫口罩想打老人！

▲男子搶購奶粉的行為引發當地人不滿。（圖／翻攝自Facebook／Keira Savage）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，澳洲多間超市為了防止民眾恐慌式囤貨，對許多商品都下了限購令，然而非常時期仍有一對華裔男女在大量搶購奶粉，被一名看不下去的老人出言制止，竟然就惱羞成怒當場要痛毆對方。

中國自2008年爆發毒奶粉事件後，許多華人便當起代購，在海外大量搶購奶粉引發當地人不滿，如今澳洲墨爾本又傳出類似事件。影片中可看到，一對戴著口罩的男女在連鎖超市Big W購物時，因為超過限購令一次拿了4罐奶粉，當場被一名老翁制止，對方只是要他們把多買的奶粉放回去，就囂張回嗆，「關你什麼事」，男子甚至還想對老人動手。

影片12日被po上網路後引發網友討論，目前已獲得59.5萬人次觀看，還有網友表示，「很顯然的，澳洲人受夠了」。29歲女子格羅恩(Stephanie Groen)則表示，當時她人剛好就站在這對男女後方，對方因為結帳時被店員阻止不可以買4罐，而且還被發現稍早之前已經買過奶粉，便要求他們把奶粉放回架上，然而2人不願意配合，影響到其他排隊的人。

格羅恩表示，自己只是想幫忙緩頰情況，結果也被男子怒罵一頓，對方還氣到脫掉口罩，讓她十分擔心自己的安危，此時老翁才會衝上來幫她出面，要對方把奶粉放回架上，眼看雙方人馬就要打起來時，幸好其他顧客與工作人員趕緊制止，最後在10幾名保全的護送之下，這對男女才終於離開，「那男的簡直為了買配方奶瘋狂，我只是討厭再看到所有奶粉消失，有需要的人卻買不到的場面。」

Australians have clearly had enough.

Shoppers confront this pair in Big W after they were seen lining up multiple times at the checkout with baby formula tins.

Big W staff step in, confiscates the tins and kicks them out of the store. pic.twitter.com/ut8qUW16N4 — Keira Savage (@KeiraSavage00) April 11, 2020

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