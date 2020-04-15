居家檢疫太無聊！神人「純手工分解」3合1咖啡粉…網跪：怎麼辦到的

▲原來三合一咖啡很多糖。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

待在家防疫或是居家檢疫者，這段期間難免有閒到發慌的無聊狀況，一名網友為了打發時間，竟然把3合1咖啡的粉狀物重新分類，歷經13天的分解後，終於得到三堆純粹的奶精、咖啡、糖，成品照讓網友們全難以置信。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，待在家居家檢疫的14天裡，他找了很多事來消磨時間，最後竟無聊到對即溶咖啡包下手，憑藉過人的眼力、巧手與耐心，他順利在居家隔離結束前把3合1咖啡的三大原料細分出來，就連泡麵調味粉包也被他挑出8小堆，包括蔥、胡蘿蔔、鹽巴、味精等等。

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▲把蔥再挑乾淨一點就完美了。（圖／翻攝自爆怨公社）



他透露，一開始他只是想喝黑咖啡，但家裡只有3合1咖啡，所以靈機一動把咖啡粉挑出來，沒想到竟玩上癮，為了完成這項創舉，這14天反而犧牲睡眠來熬夜趕工，「如果拿這些時間好好的睡覺、打傳說或是玩交友軟體…那我一定會身體健康子孫滿堂了」，最後還用挑出的黑咖啡粉做了現在很紅的「400次咖啡」。

網友看完分解照，紛紛跪著留言，「這個一定沒有偷跑出去（蓋章）」、「超強的，記得買個葉黃素吃吃」、「可以數數自己的頭髮有幾根」、「居家檢疫就是這麼樸實枯燥而乏味」、「哇塞這未免也太狂了」、「不能打噴嚏」、「你屁啦咖啡怎麼辦到的」、「我終於見識到什麼叫做吃飽太閒了」。

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