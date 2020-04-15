全面啟動防疫守護新北食安　蔬果畜禽肉品三大市場供應無虞

▲ 全全面啟動防疫守護新北食安，蔬果畜禽肉品三大市場供應無虞。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

目前世界新冠肺炎疫情嚴峻，全球已有192個確診國家，造成人心惶惶，為提供大台北地區民眾蔬果畜禽肉品供應無虞，確保食品安全，新北市政府農業局派員輔導新北市家禽屠宰場、新北市肉品市場以及新北果菜市場落實入場人員確實佩戴口罩、量額溫及做好紀錄，加強自主消毒防疫措施，不僅防堵疫病傳播，同時守護新北市民的健康。

因應新冠肺炎不斷升溫，動保處派員輔導新北家禽屠宰場加強進行門禁管制，將場區建立單一通道、設置人員入場前體溫篩檢站，所有人員量額溫、噴酒精消毒，全數配戴口罩及落實行口不跨區移動，載運家禽運輸車輛於卸載作業結束後，全車進行清潔消毒才能離場，確保場區防疫安全。

▲ 工作人員酒精消毒戴上口罩並列冊。

另場區工作的外籍勞工宿舍床位已拉開間隔1公尺，無法隔開則使用布簾隔離，並宣導員工於宿舍休息時保持1.5米距離、並有定期環境消毒及每日2次量額溫等健康管理，避免人員群聚感染。新北禽秘書長吳富城每晚親自督導場區內外交易屠宰及清潔消毒工作，要求每輛運禽車皆經過隧道式消毒機徹底消毒後才能離場。

新北果菜市場已進行門禁管制，動保處於4月9日凌晨2、4時分別訪視三重、板橋場區，皆有專人在出入口量額溫、貼標籤、酒精消毒，場區實施轉帳無現金收付交易，避免紙鈔傳播病毒；三重批發市場原有7個出入口，僅開放3個出入口，另有2個出口只開放離場；板橋原有4個出入口，其中有3個出入口開放進入，另有1個只開放貨車離開，皆進行車輛及人員管制，確保人員防疫安全。

▲ 運禽車經過隧道式消毒機徹底消毒。

肉品市場秘書曾瑞美指出，最近新冠肺炎疫情嚴峻，肉品市場每日進出車輛都會經過門口消毒池進場，所有人員經過量額溫並有佩戴口罩才能入場拍賣交易。現行毛豬交易量略有下降，民眾接待窗口區安裝軟性透明布簾，並已進行調節員工配合防疫分時上班，維持辦公座位將人員採梅花座間隔。

曾瑞美表示，另於3月1日起實施場區轉帳無現金收付交易，減少人員接觸紙鈔，避免病毒殘留傳播給人機會，動保處輔導肉品市場落實人員防疫，除加派人力於大門口進行運豬車輛司機量額溫、戴口罩及做好記錄，並加強公共區域、繫留欄及溝渠等環境清潔消毒，承銷人需全程配戴口罩，場方已購買50個頭戴防護用面罩，提供承銷人在拍賣館防疫使用，屠宰線彼此獨立作業並禁止人員跨區交叉來往，減少接觸傳播，確保防疫安全。

農業局長李玟表示，國際新冠肺炎疫情持續嚴峻，為確保大台北地區民眾生鮮食品供應無虞，新北市肉品市場、家禽屠宰場及果菜市場已加強從業人員防疫，所有進出人員皆經量測額溫才能入場，運輸車輛加強清洗消毒後才能離場，有效減少傳播疫病風險，動保處持續落實消毒防疫工作，因應新冠肺炎，更加強全面防疫作為，確保果菜及畜禽交易市場維持運作，不僅防堵疫病傳播，也是保護新北食安重要的一環。

「美麗最大的祕密」

▲ 場內外人員全面口罩防疫。