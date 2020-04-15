護瓜聯盟連續3年「零失竊」 學甲警防疫期間全力守護瓜農

▲台南市學甲警分局自2017年起每年4、5月份頂洲西瓜盛產期間，結合瓜農及在地巡守隊民力成立「護瓜聯盟」，連續3年「零失竊」，獲得瓜農一致肯定與好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲警分局自2017年起每年4、5月份頂洲西瓜盛產期間，結合瓜農及在地巡守隊民力成立「護瓜聯盟」，密集採取各項勤務作為，成效相當良好，連續3年「零失竊」，獲得在地瓜農一致肯定與好評。

4月10日學甲分局再次啟動本年度護瓜專案勤務，並集結擴大臨檢警力至八掌溪畔勤教，學甲分局長洪頂力親率警力深入西瓜產地實施威力巡邏，並與瓜農、瓜販暢談，聽取意見，宣示保護民眾財產及維持零失竊決心。

學甲區八掌溪沿岸所栽種之西瓜碩大甜美，種植面積約60甲，一眼望去瓜實纍纍，一片榮收景象，每一顆西瓜，都是農民辛苦結晶。但是，往年只要到採收期，許多農民為了保護西瓜，常常徹夜於瓜田園內搭帳篷或於車上睡覺守護，而農民平均年齡60多歲，讓人十分不捨，學甲分局自2017年起綿密的護瓜作為，不僅達到零失竊，讓農民可以安心在家睡覺，更由於零失竊，可以穩定西瓜價格，達到實際嘉惠農民成效。

學甲分局長洪頂力指出，因新冠肺炎疫情嚴峻，同仁均投入各項防疫工作，相當的辛苦，但也因疫情關係，影響各行各業，農民的收入可能也因此減少，更應該守護農民辛苦的成果，因此今年的護瓜勤務更顯重要、有意義。

學甲分局除了持續運用雲端科技line群組，有效結合瓜農，廣收宣導及情資交流之效果，並針對西瓜易遭竊之用餐及深夜時段，統合分局警力、民力，以每2個小時至少2班次的綿密巡邏密度，並於聯外道路重點守望，機動盤檢過往可疑人車，以達遏制及打擊犯罪之效果，守護民眾財產，讓大家安居樂業。

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