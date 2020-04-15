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貴賓發狠狂咬「同伴」博美脖子！　女主人「拉繩吊頸」飛踹...警方抓到了

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▲西貢發生狗咬狗事件，博美犬已受傷，還被女主人用繩子吊頸。（圖／翻攝自臉書，下同）

▲西貢發生狗咬狗事件，博美犬已受傷，還被女主人用繩子吊頸。（圖／翻攝自yoyo li臉書，下同）

記者劉亭／綜合報導

香港西貢一名女主人帶著家中2隻愛犬出門散步，但卻與他人發生爭執，期間貴賓狗不斷狂吠，突然咬住自己的同伴博美犬，女主人見狀竟然直接把繩子扯起來，博美犬就這樣被吊起，當場死亡。警方已於14日拘捕女狗主。

影片中可見，一位女主人牽著2隻狗，男伴也帶著1隻狗。女主人疑似因為貴賓犬咬人問題與他人發生爭執，因此互相拍攝影片，但在吵架的時候，貴賓不斷吠叫，但因為繩子被限制，突然將目標轉向身旁博美，一口咬住脖子。

女主人發現之後，直接拉起貴賓繩子，試圖分開兩狗，貴賓仍不斷出口狂咬，博美已受傷無力掙扎，被多次用繩子吊頸拉起，之後女主人更用腳踹試圖分開兩犬，最終雖成功分開，但博美犬已無知覺，浴血倒地。

▲西貢發生狗咬狗事件，博美犬已受傷，還被女主人用繩子吊頸。（圖／翻攝自臉書，下同）

影片13日被上傳至網路，有義工介入證實博美狗送醫後已死亡，許多網友氣憤不已，認為女主人虐待。而拍攝影片的男子於14日凌晨報案，13日下午約5時40分，在西貢獅子會自然教育中心附近目擊狗咬狗事件。

香港警方調查後，已拘捕一名64歲姓李本地女子，涉嫌「公眾地方行為不檢」和「殘酷對待動物」。警方表示，女主人之前從事家具生意，目前已退休，去年開始在西貢租屋居住，家中飼養了4-5隻小狗，常常與心愛的狗狗們合照。

Yoyo Li 發佈於 2020年4月13日 星期一
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