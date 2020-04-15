台港泰友好！香港「奶茶乾杯圖」瘋傳　網友笑翻：這是奶茶三結義

▲香港網友做的「奶茶乾杯圖」象徵台港泰三方網友友好。（圖／奶茶通俗學Milktealogy授權提供，請勿翻攝以免侵權。）

記者林彥臣／綜合報導

因為泰國網紅nnevvy的「台灣女孩風」穿搭而引發的「中泰網戰」，意外促成了台灣、香港、泰國網友的友好與團結，就有一個香港的奶茶主題粉絲頁「奶茶通俗學 Milktealogy」發布了一張「台港泰奶茶乾杯圖」在網路上瘋傳，同樣引發了網友的討論。

▲泰國網紅nnevvy因為一句「台灣女孩風穿搭」遭到出征，進而導致中泰網戰。（圖／翻攝自IG）

「奶茶通俗學 Milktealogy」14日發布的一張圖片，裡面分別以台灣的珍珠奶茶、泰國的泰式奶茶以及香港的絲襪奶茶，三個人一起高舉奶茶乾杯，以最草根、最在地的國民飲料，代表三方網友的團結與友好。

網友在這張圖片下方留言表示，「這是奶茶三結義」、「超級喜歡泰國奶茶（我是台灣人）」、「誠邀印度加入」、「我是泰國人，我真的非常喜歡台灣珍珠奶茶」、「我應承大家，下次我去你地度我都飲一杯奶茶」、「飲杯！Cheers！」、「不然來組個國際奶茶黨好了」、「奶茶萬歲」、「奶茶一家親XD」。

▲泰國網友不僅用幽默的迷因圖，化解中國網友的引戰，也讓台灣與香港的網友好感度大增

據了解，以推特（Twitter）為主戰場的「中泰網戰」，不論中國網友如何引戰、羞辱，都遭到泰國網友用強大的幽默迷因化解，再加上泰國網友善用「台灣是個國家」或者「聲援香港」等中國網友的痛腳當作迷因，讓長期與中國網戰的台灣與香港網友好感度大增，不時在「中泰網戰」中聲援泰國，使得三方網友在這波網戰中意外友好。

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