港《反蒙面法》未違憲　港澳辦：將有效止暴制亂

▲香港高院裁定《反蒙面法》未違憲。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

針對香港高院裁定《反蒙面法》未違憲，中國國務院港澳辦發言人13日指出，這將有利於港府依照基本法和香港特區法律有效施政，特別是依法應對處置緊急及危害公共安全的情形，有效止暴制亂、維護社會秩序。至於西方媒體對判決的報導，發言人強調，違背其標榜的司法獨立原則。

香港高院上訴庭9日裁定，港府部分上訴得直（上訴成功），透過《緊急法》定立《反蒙面法》沒有違憲。法官在判決中指出，引用《緊急法》定立的《禁蒙面法》，用於禁止非法集會或未經准許集結的人士蒙面也沒有違憲，但用於合法集會及遊行中則屬於違憲，港警無權要求除去蒙面。

中國國務院港澳辦官方微博13日表示，此結果將有利於行政長官和特區政府依照基本法和香港特區法律有效施政，特別是依法應對處置緊急及危害公共安全的情形，有效止暴制亂、維護社會秩序。

▲香港民眾出席合法集會與遊行仍可「蒙面」。（圖／路透社）

面對外媒對判決結果的報導，發言人強調，香港事務屬於中國內政，任何外國都無權干涉，「西方一些媒體對香港特別行政區法院的判決說三道四，妄加評論，違背他們所標榜的司法獨立原則，我們對此堅決反對。」

此外，香港立法會內務委員會迄今仍未選出主席，發言人也回應，當前新冠疫情衝擊下，經濟雪上加霜，作為民意代表的立法會議員，本應急市民之所急，以大局為重，履行應盡職責，「但一些反對派議員為謀取政治私利，罔顧公眾利益，採用卑劣手法癱瘓立法機關運作，這種行為無異於『政治攬炒』。」

發言人強調，這些議員的所作所為令人質疑有違宣誓誓言，構成公職人員行為失當，對此予以強烈譴責，「香港各界認清反對派此舉可能產生的嚴重後果，決不能任由這些議員不擇手段、恣意妄為地鬧下去，香港特區立法會必須盡快恢復正常運作。」