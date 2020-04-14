美軍收屍專家「111殯葬連」進駐紐約　最強核生化善後部隊「日收400具遺體」

▲美軍111殯葬收集連出動到紐約協助善後。（圖／翻攝自111th Quartermaster Company - Mortuary Affairs臉書）



記者林彥臣／綜合報導

美國紐約受到新冠肺炎（COVID-19）嚴重侵襲，不僅醫療體系崩潰，就連殯葬業的處理能量也崩潰，光是紐約州的每日死亡病例，連續6天都突破700例。為了增加殯葬處理能量，美軍收屍專家111殯葬收集連（111th Quartermaster Company）已經進駐紐約協助善後。

政論名嘴李正皓在新聞節目《關鍵時刻》中表示，紐約現在死亡的人數是被低估的，紐約現在公布的死亡病例數據是700~800例，但是在過去2周發現2192具遺體是在家猝死的，現在的情況不可能用有限的資源去檢驗猝死的遺體，所以這些猝死算在一般死亡，不會算在確診死亡病例，但是同期在家中死亡的紐約人只有400多位。

▲李正皓指出，紐約的殯葬業已經崩潰，111殯葬連必須出動協助善後。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

李正皓指出，現在不只醫療體系崩潰，殯葬業處理能量也崩潰，整個紐約市只有4家殯葬業者，總共有20個火爐，火力全開開始燒也要40~60分鐘，再加上那1700多個未被統計的黑數，殯葬業者怎麼受得了？

李正皓說，所以現在美軍派出專業的「111殯葬連」協助善後，111殯葬連設立的目的，就是為了處理遭受到核汙染、化學汙染、生物汙染的遺體，所以他們有專門的設備來處理這些遺體，例如有專門的卡車，一次可以載運72具遺體，因為111殯葬連的加入，每天可以再多處理400具遺體。

李正皓說，現在美國已經不是在救災了，已經是在善後，只想要妥善處理這些確診過世的遺體。

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