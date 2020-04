美國3州共同協議經濟開放時間　川普反駁：決定權在我

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國華盛頓洲、加州和奧勒岡州的政府網站在13日共同宣布,3州達成了「西部州條約」(Western States Pact)的協議,旨在限制新冠病毒傳播的同時,重新開放經濟。同日以紐約州為首的美國東海岸7個州組成了「多州委員會」(Multi State Counci),宣布與西部州條約類似的協議,以協助企業和學校重新開放為主要目標。

加利福尼亞州州長葛文·紐森(Gavin Newsom)、奧勒岡州州長凱特·布朗 (Kate Brown)和華盛頓州州長傑伊·英斯利(Jay Inslee)共同聲明中指出,雖然每個州都在為自己遇到的問題對症下藥,但締約州已經達成了為疫情共同努力的工作協議,將居民健康擺在第一位,並以醫學和科學的角度來進行決策。

紐約州州長安德魯·庫莫(Andrew Cuomo)也表示,這締約的6州代表4500萬名美國人,占美國人口近15%,如何重新開放經濟的決策,「將與專家攜手,用數據和科學的方式進行,而非出於政治考量決定,締約洲將基於協約共同決定何時重新開放經濟。」

隨後川普卻在Twitter上回應,關於各州政府何時開放等問題,是由他決定,但還是會與各州州長保持密切協商。

