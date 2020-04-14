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美國3州共同協議經濟開放時間　川普反駁：決定權在我

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▲▼美國總統川普4月13日出席疫情記者會，火氣很大。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國華盛頓洲、加州和奧勒岡州的政府網站在13日共同宣布，3州達成了「西部州條約」（Western States Pact）的協議，旨在限制新冠病毒傳播的同時，重新開放經濟。同日以紐約州為首的美國東海岸7個州組成了「多州委員會」（Multi State Counci），宣布與西部州條約類似的協議，以協助企業和學校重新開放為主要目標。

加利福尼亞州州長葛文·紐森（Gavin Newsom）、奧勒岡州州長凱特·布朗 (Kate Brown)和華盛頓州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）共同聲明中指出，雖然每個州都在為自己遇到的問題對症下藥，但締約州已經達成了為疫情共同努力的工作協議，將居民健康擺在第一位，並以醫學和科學的角度來進行決策。

紐約州州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）也表示，這締約的6州代表4500萬名美國人，占美國人口近15％，如何重新開放經濟的決策，「將與專家攜手，用數據和科學的方式進行，而非出於政治考量決定，締約洲將基於協約共同決定何時重新開放經濟。」

隨後川普卻在Twitter上回應，關於各州政府何時開放等問題，是由他決定，但還是會與各州州長保持密切協商。

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