　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

王定宇驚爆：「台灣美國隊」疫苗進度最快　力拚8~9月上市

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼立委王定宇驚爆，全世界疫苗進度最快的是「台灣美國隊」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲立委王定宇驚爆，全世界疫苗進度最快的是「台灣美國隊」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，只有盡快發明疫苗，才是終結人類黑暗的唯一希望。立委王定宇在節目上驚爆，現在全球疫苗進度最快的是「台灣美國隊」而且這不僅是終結疫情的關鍵，也是台灣發大財的關鍵。

立委王定宇在新聞節目《關鍵時刻》指出，現階段台灣的疫情已經控制在相對安全的階段，世界各地也在力拚誰先推出疫苗，據他現在所了解到的進度最快的，就是「台灣美國隊」，它是防治的關鍵，也是賺錢的關鍵。

王定宇指出，現在3個月的動物實驗，大家都不要做了，直接進入人體實驗，如果搶在8~9月推出的話，「這是救命的事情」。

王定宇接著說，美國已經掌握證據，「它是人造病毒，也掌握證據它是從哪來的」，所以這個世界大概有些遊戲規則會改變，有一些財富會移動、生產基地會改變、改變會來結盟的對象，這也說明了新加坡這件事為什麼30個小時可以解決，就是因為這個改變「人人都有份」。

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是否敢去美國國會作證，會是5月全球決戰的重要關鍵。（圖／路透）

王定宇認為，到5月份整個世界結盟的態勢會更明顯，因為5月份會開始討論世界衛生大會要不要開、視訊開還是實體開、譚德塞4月底或5月份敢不敢到美國國會作證，如果不到美國作證，川普已經揚言不僅錢不給WHO，甚至會另開一個組織，新的組織中國還想擋台灣入會嗎？所以整個最近的衝突，會在5月做一個「江湖光明頂大決戰」。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
快訊／阿滴募資《紐時》廣告今晚刊登　聶永真設計搶先曝光！
「兒童口罩分4種」一張圖看懂差異！僅小童立體口罩可網路買
被重罰100萬死不繳錢！北市「陳冊」居家落跑...超慘下場曝
下班注意！今晚水氣增「雨區出爐」　下波變天時間曝
兆豐銀獨董廖學興「猛爆性肝炎」辭世　享壽66歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

王定宇驚爆：「台灣美國隊」疫苗進度最快　力拚8~9月上市

無證據「病毒源於武漢」！英專家點出關鍵：A型才是源頭

南韓國會大選明登場！疫情爆發後第一國　戴手套口罩、隔離者分流投票

東京新增161例　廣島社福設施22人群聚感染...女員工曾與2確診男聚餐！

超諷刺！藥廠全球會議成「新冠肺炎溫床」　至少99人染疫…病毒跨3國傳播

生前為了照顧病患染疫　護士死後遺體卻被鄉民阻止下葬！

11新冠肺炎患者死亡　高劑量「氯奎寧」巴西實驗急喊停

加國染疫死者「半數來自養老院」　公衛官員：疫情放緩死亡數仍會增加

放任中國「野味市場繼續熱賣」　WHO特使：我們沒有管制任何國家的權利！

都市傳說「裹屍布鬼」上街　印尼為防疫出招導致更多人外出

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

王定宇驚爆：「台灣美國隊」疫苗進度最快　力拚8~9月上市

無證據「病毒源於武漢」！英專家點出關鍵：A型才是源頭

南韓國會大選明登場！疫情爆發後第一國　戴手套口罩、隔離者分流投票

東京新增161例　廣島社福設施22人群聚感染...女員工曾與2確診男聚餐！

超諷刺！藥廠全球會議成「新冠肺炎溫床」　至少99人染疫…病毒跨3國傳播

生前為了照顧病患染疫　護士死後遺體卻被鄉民阻止下葬！

11新冠肺炎患者死亡　高劑量「氯奎寧」巴西實驗急喊停

加國染疫死者「半數來自養老院」　公衛官員：疫情放緩死亡數仍會增加

放任中國「野味市場繼續熱賣」　WHO特使：我們沒有管制任何國家的權利！

都市傳說「裹屍布鬼」上街　印尼為防疫出招導致更多人外出

加緊研發疫苗！中國科技部：目前已有3個疫苗進入臨床試驗

中職／外界評估戰況3強1弱　洪總不認同

只花30分鐘！只靠電鍋一次完成「4款減醣便當」...減肥上班族必學

進口保證金優先抵貨物稅　消費者買進口車領退稅款　等待期大縮短

李愛綺毀重要合約「美合夥人乾等1小時怒回國」：老公氣炸想離婚

李起光反擊「音源造假指控」硬起來提告！　舉報者「仍堅稱買榜」：告我是他的權益

色男拉高中妹向日葵田施魔手　她反擊抓臉...指甲留DNA揪狼現形

超毒擬眼鏡蛇竄家門嚇瘋2女娃　勇媽神反應一手拉出女兒脫困...畫面曝

頭皮保養「超前部署」　夏季出油、敏感不要來

工藤靜香嫁給木村拓哉「被攻擊20年」　木村光希曬媽媽私照破謠言：我想像妳一樣

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

13歲少女懷孕「孩子爹是10歲男童」

一家四口3人確診！2周後...全家只剩他

譚德塞盼美繼續金援　讚最大貢獻國

美國會授權組織籲川普：施壓暫停中國WHO會員身分

女王家前活春宮　警：保持社交距離

中國官員私信求稱讚　美議長：瘋了

WHO公布「最新防疫建議」新冠肺炎致命率是H1N1十倍

上課變色情視訊「2白人狂秀下體」　逼39名女學生：秀出胸部！

她水池中淹死　一只「性愛提箱」揭夫真面目

世衛：全球70種新冠疫苗研發中

荷蘭獲台灣贈60萬片口罩：讓這美麗國家加入WHO

吵輸泰國網友！中網友轉戰泰國觀光局洗版

美名主持人無症狀確診！曝目前病況

新加坡增386例確診「創單日新高」

更多熱門

相關新聞

台股首季大戶落跑！金管會點出2關鍵

台股首季大戶落跑！金管會點出2關鍵

金管會今（14）日公布最新統計，今年第1季上市大戶人數有1,216人，較上季減少58人，證期局點出2大原因，包括今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響、首季天數較少。

民眾到銀行辦事「均須」戴口罩　金管會最快本周公告

民眾到銀行辦事「均須」戴口罩　金管會最快本周公告

宏碁宣布因應防疫需求　今年股東會改在龍潭渴望會館

宏碁宣布因應防疫需求　今年股東會改在龍潭渴望會館

東京新增161例　廣島社福設施爆22人群聚感染

東京新增161例　廣島社福設施爆22人群聚感染

吳婉君看到「無新增確診案例」笑不出來

吳婉君看到「無新增確診案例」笑不出來

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19疫苗台灣美國隊北美要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

13歲少女懷孕「孩子爹是10歲男童」

即／鈕承澤涉性侵女助理　一審判4年！

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面