社區媽媽縫製700份口罩保護套　提升平鎮員警防疫自我保護

▲桃園市平鎮區獅子林社區協進會志工媽媽們，14日到平鎮分局致贈口罩保護套。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新冠肺炎疫情持續延燒，口罩等防疫物資需求大增，桃園市平鎮區獅子林社區志工媽媽14日贈送700份口罩保護套給平鎮警分局，分局長李建民表示，感謝社區協進會理事長張寶珠與社區媽媽親手縫製口罩保護套，讓第一線同仁執勤時做好自我健康保護，提升防疫工作。

平鎮市獅子林社區發展協進會理事長張寶珠14日上午在市議員楊家俍陪同下至分局，贈送700份口罩保護套給平鎮警分局同仁與協勤民力，希望提升員警執勤時防疫效能。張寶珠指出，警察工作有別於一般行政部門，無論居家隔離或檢疫對象查訪，防疫勤務執行，都需直接面對民眾，為延長口罩使用壽命，社區志工媽媽特別親手縫製700個口罩保護套送給員警，讓員警執勤時更能提高自我保護，以對抗防疫工作。

▲桃園市平鎮警分局長李建民（左）與市議員楊家俍（右）對於社區媽媽縫製口罩保護套稱讚不已。（圖／記者沈繼昌翻攝）

副分局長林東星亦也說，防疫期間警察同仁口罩使用替換率高，每日消耗口罩數量驚人，雖然庫存口罩數量還夠用，但面對疫情還是要節省防疫物資，讓給更多需要的民眾使用，感謝社區志工媽媽愛心，讓同仁防疫工作上更有保障。

分局長李建民與楊家俍對每個口罩保護套都逐一檢視，確實手工縫製非常細緻精美，猶如父母疼惜子女般愛心，收到口罩保護套的員警也紛紛表示，口罩保護套美觀實用，更有「媽媽」的味道。

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