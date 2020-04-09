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持西瓜刀當街砍殺19歲男臟器外露險送命　桃園2男殺人未遂起訴

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▲桃園市涂姓與潘姓男子去年5月間因與19歲劉姓男子有宿怨，分持西瓜刀與球棒當街毆打砍殺，導致劉男臟器外露險些送命。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市涂姓與潘姓男子去年5月間因與19歲劉姓男子有宿怨，分持西瓜刀與球棒當街毆打砍殺，導致劉男臟器外露險些送命。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市涂姓男子與劉姓男子有宿怨，去年5月間夥同潘姓男子在大園區某卡拉OK店前約劉男談判，結果雙方一言不合，涂與潘分持球棒與西瓜刀當街砍殺劉致其左手臂、胸部與腹部等處，其中腹部2刀被劃破肚皮導致臟器外露，劉雖拚命逃跑仍傷重倒地，送醫急救緊急手術幸運撿回一命，警方根據監視器與目擊者指證查獲涂與潘男到案，另還有6名男子也捲入此案，檢方9日偵結將涂、潘2人依殺人未遂罪嫌提起公訴，另6人則獲不起訴。

檢警調查，24歲的涂姓男子與19歲的劉男因有嫌隙，去年5月29日凌晨1時許，涂男找來20歲潘姓男子約劉男談判，潘男又另找吳姓等6名友人到場助陣，涂男獲悉劉在大園區某家卡拉OK唱歌，一行人分別駕車前往，涂、潘2人還戴上口罩遮掩。

▲桃園市涂姓與潘姓男子去年5月間持西瓜刀與球棒砍殺19歲劉姓男子，消防救護人員緊急協助包紮傷口送醫。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市涂姓與潘姓男子去年5月間持西瓜刀與球棒砍殺19歲劉姓男子，消防救護人員緊急協助包紮傷口送醫。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

涂、潘2人將劉男叫到店外談判，卻分持球棒與西瓜刀當街砍殺，劉見狀只能徒手阻擋，導致左手臂、腹部與胸部重創，涂、潘2人見劉受傷仍無停手之意，劉負傷後拚命逃逸，涂、潘2人從後追趕，因卡拉OK店內客人跑出查看，涂、潘才緊急鳥獸散，劉男被西瓜刀重砍導致大腸等臟器外露、橫膈膜破裂、脾臟撕裂傷、開放性血胸等嚴重傷勢，左手臂還被砍到見骨，經送林口長庚醫院急救，經臟器修補、切除脾臟等手術後幸運撿回一命。

大園警分局案發後循車號分別逮捕涂、潘與涉案6名男子到案，檢方根據警方提供監視器畫面與目擊者證詞，偵結依殺人未遂罪嫌將涂、潘2人起訴，其中涂男有前科，5年內再犯屬於累犯，建請法官加重其刑，另6人則獲不起訴處分。

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