桃園婦裝假牙流血不舒服怒申訴　衛生局揪出「開業2年密醫」

▲桃園市徐姓男子無牙醫執照竟在大溪區開業為人裝補假牙，林姓婦人去年8月裝設假牙發生糾紛後向市府申訴，才知道徐男竟無牙醫執照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子在大溪區開設假牙補齒診所，去年8月林姓婦人在其診所內裝設活動假牙，但卻出現流血與不適現象，事後向市府消費者服務中心申訴，衛生局會同警方查處發現徐男根本不具牙醫資格，也無牙體技術士執照，徐男坦承無照行醫事實；檢方認為徐男無照行醫有2年左右，14日偵結依違反醫師法將徐男提起公訴，並將追討犯罪所得約70萬元。

檢警調查，61歲的徐姓男子明知自己未具有牙醫師證照、牙體技術師證照，於2017年底至2018年10月間在大溪區介壽路開設假牙診所，為不特定人士提供拔牙與裝設假牙等醫療行為，去年8月中旬，林姓婦人到該診所裝設活動假牙，但過程中卻造成林婦流血與不適，林婦不滿花錢又流血，一怒向市府消費者服務中心提出申訴。

桃園市衛生局事後會同大溪分局前往徐男診所稽查，當場發現徐男為袁姓婦人裝設假牙等醫療行為，現場查後牙齒診療台、麻醉注射針、拔牙器、磨牙頭等醫療藥品與用品等證物，徐男在警訊時坦承已開業近2年，獲利約70萬元。

徐男在檢方複訊時坦承並無牙醫執照，也無牙體技術士執照，幫林姓婦人裝設活動假牙時，造成其流血，但已塗抹藥物止痛，事後私下與林婦達成和解，至於袁姓婦人部分已為其裝設假牙，拔除3顆牙齒並裝設活動假牙等事實；檢方依衛生局與警方查扣醫師管理資料、醫管科稽查工作紀錄表、估價單、活動類價目表與大溪分局提供現場扣押物品照片等證物，偵結依違反醫師法起訴徐男外，並將追繳其約70萬元犯罪所得。

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