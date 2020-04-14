防疫無私！花蓮市圖利用3D列印自製防護罩、殺菌箱秘技公開

▲花蓮市立圖書館利用3D列印機製作的透明塑膠防護罩。（圖／花蓮市公所，下同）

記者王照寮／花蓮報導

新冠肺炎疫情延燒，花蓮市立圖書館自製防疫利器，製作UVC殺菌箱及利用3D列印機來製作透明塑膠防護罩，利用少少的成本，卻能提供大大的防護。市長魏嘉賢14日前往圖書館親自帶上同仁製作的防護罩及體驗殺菌箱的使用方式，他表示，未來塑膠防護罩將提供市圖館員、市公所同仁，同時也會將UVC殺菌箱製作規格與方式提供給縣內有需求的圖書館。

由於今年新冠肺炎衝擊全球，許多防護物資都短缺，市圖館員柯文仁自行於網路上蒐集自造防護面罩的資訊，並於臉書公開社團「Open Source COVID19 Medical Supplies」發現有相當多的有關3D列印防護面罩的公開資訊與資源交流，即與資訊人員蔡依玲一起著手以FDM 3D列印機印製與測試防護面罩，選擇舒適與便於大量製作的樣式，讓館方升級防護的能量。

▲3Ｄ列印機。

柯文仁說，將3D檔案送進列印機，印表機會加熱塑料，以噴頭噴出高溫塑膠，逐層反覆堆疊直到模型化為成品，經過多次的調整才有現在完整的且更貼合臉部的防護罩。剛開始列印一個面罩要花超過一小時，現在9個小時約可以製作12個，雖然很耗時，但一個塑膠片加上3D列印出來的支架，成本只要10元。

魏嘉賢表示，現在很多防護設備在市面上已經很難採購到，公所也面臨這樣的狀況，公所同仁參考網站依照東方人的頭圍來設計不同款式防護罩，感謝同仁的用心。成品將提供給所內高風險的第一線志工、以及每天協助量體溫及噴酒精的同仁使用，希望透過設備保護同仁及洽公民眾，可以讓更多人安心、放心。

▲研究自製可消毒書籍的紫外光殺菌箱，把書放進去只要短短1分鐘就能完成消毒。

花蓮市立圖書館不僅自製防護罩，也研究自製可消毒書籍的紫外光殺菌箱，柯文仁在觀察現有設備後，再配合相關資訊的研讀以及諮詢花蓮在地業者，做出一台自製UVC紫外光殺菌箱，可供一般圖書殺菌消毒使用，把書放進UVC紫外光殺菌箱，只要短短1分鐘就能完成消毒，且自製成本不到市售價格的二分之一。

市立圖書館長陳怡琳表示，每一本歸還的書籍，圖書館一定會進行消毒作業，而民眾在借書時，也可以自己使用紫外線圖書殺菌箱消毒，多一層保障。除原本添購的2台紫外線圖書殺菌箱，再加上自製這一台，本館與兒童館、樂齡館皆各有一台，讓防疫更為完備。

魏嘉賢表示，若有其他圖書館欲了解紫外光殺菌箱的製作方式，圖書館可以提供紫外光殺菌箱的相關製作規格。期盼透過各種防疫設備，保護自己也保護他人，全民共同來維護安全的閱讀環境。

►我該答應女友嗎？