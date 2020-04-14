看診拒填健康史！桃園大媽：我常客　怒飆三字經踹護理師

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名柯姓婦人13日下午在蘆竹區某診所看診時，護理師以防疫為由要求填寫健康史等資料，但柯婦人卻以是老病患為由不配合，與護理師起爭執，過程中不但以三字經辱罵還怒踹護理師肚子，診所立即報警處理，蘆竹分局員警將柯婦逮捕送辦；市長鄭文燦14日上午在防疫專案會議上強調，市府執行醫療暴力零容忍立場，肯定所有醫護與藥事人員對防疫做出貢獻。

▲桃園市蘆竹區柯姓婦人13日下午看診時疑因不滿護理人員要求填寫健康史發生爭執，憤而踹傷護理師被送辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局指出，64歲的柯姓婦人13日下午4時15分在蘆竹區某家診損看診時，護理師要求填寫旅遊與健康史等防疫資料，柯婦則以自己是診所常客為由，認為不需要填寫，但護理師則以防疫為由，要求柯婦依規定填寫，柯婦突然暴怒以「三字經」辱罵與恐嚇護理師，甚至用腳踹傷護理師肚子，診所立即報警處理。

桃園市警局長陳國進說，柯姓婦人與護理師口角後，還用腳踹傷護理師，蘆竹警方據報當場逮捕，依違反醫療法、恐嚇、傷害罪嫌將柯婦移送法辦。

▲桃園市長鄭文燦14日在防疫專案會議上，為第一線醫護防疫人員鼓掌加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦14日上午在市府防疫專案會議上表揚協助市府執行醫療、長照機構防疫有功12家機構39人，除肯定第一線醫療人員對防疫付出，還起立帶領局處首長向全體醫護、防疫、藥事人員鼓掌加油。

鄭文燦表示，蘆竹婦人不願填寫健康聲明資料，還以腳踹醫護師肚子已是典型醫療暴力，蘆竹分局立即移送偵辦是正確作法，也代表市府執行醫療暴力零容忍決心，醫療暴力包括醫護、防疫與發口罩丸藥事人員一律適用。

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